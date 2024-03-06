碧桂園債權人據報聘請顧問，為債務重組談判作準備。（路透）

中國房地產開發商碧桂園 的債權人，正為債務重組談判做準備，據報已聘請安理國際律師事務所（Allen & Overy）和德勤（Deloitte）擔任顧問。

路透引述知情人士的話指出，該貸款 人集團包括中行、建行，向碧桂園貸款約為40億美元。碧桂園破底低見0.54元後，股價倒升半成，中午報0.58元。

碧桂園負債總額達2,000億美元，當中包括目前被視為違約的110億美元離岸債務。自去年10月未能償還1,500萬美元的債券 息票後，碧桂園和一個臨時境外債券持有人團體在最近數周聘請了顧問，開始債務重組進程。

碧桂園上周表示，將繼續積極與境外債權人就重整計畫進行溝通和合作，計劃在可行的情況下盡快公布計劃條款。

知情人士指出，碧桂園顧問正建立一個線上門戶，提供包含碧桂園的財務數據和非公開信息，供債券持有人、銀行及顧問在重組過程中訪問。另外，即將指定一家進行清盤分析的公司。

碧桂園上月接獲建滔集團旗下Ever Credit Limited向高等法院提出的清算聲請，5月17日於高院開庭。碧桂園指出，將在稍後階段結合境外重組的進度，考慮是否向高等法院申請認可令。

碧桂園的財務困境加深了中國房地產行業的債務危機，這場債務危機始於2021年，先前監管部門對債務驅動的建築業的打擊引發了流動性緊縮。包括恒大集團等多家開發商自那時以來，已經拖欠了數十億美元的債務，並且已經啟動或正在啟動債務重整程序，以避免面臨破產或清算程序。

中國國務院總理李強5日表示，北京將採取有針對性的措施來穩定該行業，同時為「合理」項目提供融資，因為該行業面臨的挑戰仍將拖累經濟成長。

一些碧桂園的海外債權人、顧問和分析師表示，針對碧桂園的清算聲請加大了該開發商坐到談判桌進行債務重組談判的壓力。

碧桂園債券持有人天利投資（Columbia Threadneedle）新興市場固定收益研究主管侯賽尼（Edward Al-Hussainy）表示，「這是某些在重組過程中沒有參加債券持有人委員會的投資者採取的施壓策略，否則他們將排在隊列的最後。」

受整體房地產市場低迷拖累，碧桂園上個月公布的月度銷售額為人民幣37億元，創歷史新低。該公司今年1月至2月的銷售額年減80%。

碧桂園4日表示，217個住宅項目已被列入適合開發貸款的「白名單」，為同行中最多的。