京東公布去年財報獲利大增133%。（美聯社）

京東6日晚間公布去年財報，去年營收人民幣1兆847億元，年增3.7%，淨利潤 人民幣242億元，大增133%，主因是收縮此前虧損的海外業務以及優化商品組合。

一財網報導，京東的全年淨利潤增幅遠高於營收增幅，2023年京東淨利潤人民幣242億元，相較前年的人民幣104億元，大增133%。非美國通用會計準則下歸屬於公司普通股股東的淨利潤人民幣352億元，年增24.8%。

獲利大增的主因，一方面是京東收縮部分虧損的業務，例如海外業務，在2023年年初京東關閉了泰國 站和印尼站。另一方面，京東加 強精細化運營。在此前財報中，京東曾表示，京東盈利水準顯著提升，主要得益於公司在精細化運營、優化商品組合，以及豐富服務範圍等方面所做出的努力。

支出方面，2023年京東增加行銷開支，縮減行政開支。財報顯示，行銷開支由2022年全年的人民幣378億元增加6.3%至2023年的人民幣401億元。一般及行政開支由2022年全年的人民幣111億元減少12.2%至2023年的人民幣97億元，主要是由於股權激勵費用減少。

去年年初推出「春曉計畫」後，京東在第3季再次升級20項扶持商家舉措，這為京東帶來了更多的商家。2023年，京東協力廠商商家數量年增188%，一年內新增商家數量年增4.3倍。截至2023年底，京東三方商家數量已近百萬，三方商家的商品數量較年初增長了近一倍。

京東集團首席執行官許冉表示，京東採取的主動調整措施已見成效。

市占率提高成為京東2024年戰略中的重點。此外，京東發佈了一項新股份回購計畫，現有股份回購計畫屆滿生效後，可在截至2027年3月的未來36個月內回購價值不超過30億美元的股份。

京東物流6日也發布2023年財報，京東物流營收人民幣1,666億元，年增21.3%。淨利潤人民幣11.7億元，轉虧為盈。

2023年為京東的調整之年，京東在過去一年裡執行低價策略，嘗試直播等業務，並且調整業務架構。但從創始人的幾次發聲來看，京東仍處在調整階段。

去年12月9日，京東創辦人劉強東在公司內網發文回應一位京東員工表示，我們經常說戰鬥只做第一，但是卻處處防守，從不想著如何主動出擊！很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平。