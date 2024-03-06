回家門口一灘紅 廣東「回南天」像命案現場

廣東「回南天」，門口對聯「潮」到掉色。（微博影片截圖）

踏入回南天（又稱「返潮」），廣東多地也進入「潮濕」模式，廣州民眾回家發現，門口一灘紅色液體，仔細一看原來是對聯受潮，紅色液體流到地面。5日深圳共有47人因「回南天」導致地面濕滑摔傷並打急難求助電話120。

不少中國網友在微博 分享，近日家中猶如水簾洞般，地板、牆壁不斷出水，到處都濕漉漉。瀟湘晨報報導，不少中國民眾門口對聯受潮，而廣州周小姐4日發現門口對聯受潮，紅色液體還沿著牆壁流到地面，怕嚇到鄰居，拍完影片後立刻把現場清理乾淨。

不少人更因地滑而跌倒，羊城晚報報業集團客戶端「羊城派」報導，據深圳120調度數據顯示，3月5日截至下午5時的數據，共有47人因地面濕滑摔傷打120求救，其中以20歲至59歲的患者最多，有30人。

網易新聞報導，家住江門的冼女士遇上智慧門鎖出現故障，導致無法進入家門。她多次嘗試使用人臉識別 功能開鎖都失敗，甚至還來不及輸入密碼，門鎖就自動上鎖了。

專家分析認為是門鎖上水霧太多，導致攝影機無法正常識別，自動上鎖，或是內部進水，導致鏡頭和主板損壞。

深圳市急救中心專家指出，民眾可以關閉門窗，做好室內防潮，防止室外暖濕氣流進入。也可以在家門口鋪上廢舊紙箱或者是報紙，可以減少外部鞋水分的帶入。

回南天是一種天氣返潮現象，一般出現在春季的2、3月，主要是因為冷空氣走後，暖濕氣流迅速反攻，導致氣溫回升、空氣濕度加大，一些冰冷的物體表面遇到暖濕氣流後容易產生水珠。

根據「中國天氣網」發布，3月6日至7日受中等強度冷空氣影響，廣東大部分市縣氣溫下降4度至6度，同時北風加大，回南天逐漸緩解。