危機解除？ 萬科：兌付3月11日到期美元債資金已到位

萬科去年底出現異常波動陷入債務違約風險，能否如期償付11日將到期的美元債，備受各界關注。（路透）

中國四大房地產 公司之一的房企資優生萬科，去年底出現異常波動陷入債務違約風險，能否如期償付11日將到期的美元債，備受各界關注。對此，萬科5日回應稱，關於3月11日到期的美元債，所有資金已經到位，償債工作有序鋪排中。萬科繼4日大跌逾7%後，5日股價截至午間再跌3%。

據彭博報導，有知情人士曾透露，中國一些最大型保險 公司就萬科的債務風險發出提醒。他稱，至少有兩家外包年金投資 管理、總部北京的保險公司，在上周晚些時候告知其外部投資組合管理組合經理，要密切關注萬科的信用風險。而一間壽險公司還告知其養老基金管理人要限制風險敞口。

知情人士還表示，萬科美元債規模約6.3億美元，「萬科最近幾天與數家國有保險公司開始新一輪談判，尋求延長部分私募借款前線」，不過，目前為止，尚未達成任何協議。

由於深陷債務危機當中，上海報業集團旗下《藍鯨財經》指出，萬科4日股價收跌7.1%至5.6元。還有多支境內債券價格亦持續走低，其中，「22萬科06」走跌近36%，「21萬科04」跌超過20%，一度觸發臨時停牌，其他債券如「20萬科08」和「22萬科02」亦分別下跌超過9%和8%。

事實上，萬科於去年10月早已傳出財務危機，當時萬科的境外美元債突然價格大跌、收益率狂飆。萬科隨後強調，財務仍安全。而中國基金報隨後指出，深圳國資委表態支持，並且提出多項具體支持措施。

據了解，這些具體措施包括：通過受讓、合作開發等方式加快推進萬科大型城市更新項目開發建設；通過協同、合作等方式，提高萬科持有的各類投資性房地產的流動性；配合萬科優化長期股權投資結構；積極組織市屬國有企業市場化方式參與債券認購等工作；積極協調各類金融機構加大對萬科融資的支持力度等。

而在事件過後，據中國房地產報報導，萬科於2月20日以人民幣23.84億元賣掉旗下有最賺錢的商業項目「上海七寶萬科廣場」的50%股權。同時，隨著此次收購完成，也象徵萬科完全退出股東。