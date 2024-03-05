長安汽車董座：中國汽車市場沒有最卷只會更卷 80%品牌將倒閉

長安汽車董事長朱華榮。（取自汽車人網）

2024年春節剛過，中國汽車市場就拉開降價大幕。長安汽車董事長朱華榮表示，2024年中國汽車市場「沒有最卷只會更卷」，新能源淘汰賽將進一步加速，未來幾年80%的品牌將倒閉。

中國基金報報導，長安汽車董事長朱華榮談及當下市場最為關注的「價格戰」，對整個行業走向作出研判。在他看來，2024年銷量TOP10的車企將佔據接近85%的市占，而未來幾年80%的品牌將倒閉。

他認為，要想在這場殘酷淘汰賽生存下去，必須找到差異化競爭策略、路徑，加快技術研發，開拓更廣闊的市場，構建數智新汽車時代下的企業核心競爭力，將成為現階段最重要的事情。

中國車企當前呈現密集「出海」的態勢，紛紛在海外投建生產基地。朱華榮認為，中國車企「出海」痛點和風險主要有五方面。首先，政策壁壘提高、法規差異大，增加了企業運營成本，中國汽車出口阻力增大。

其次，中國汽車品牌在海外市場影響力仍偏弱，海外用戶對中國品牌的熟悉度和信任度還不高。第三，目前中國車企出海仍是單打獨鬥，出海協同度不夠，市場適應性面臨挑戰。

第四，中國車企專利布局大多聚焦在中國，全球化佈局突破尚不明顯。中國車企在智慧網聯及新能源汽車領域具有一定的技術領先優勢，但專利的全球化布局尚未跟上腳步，目前海外布局總量約2.7萬件，相比於豐田 、本田 等國際化車企的全球專利布局量32.3萬件差距較大。

最後，國企員工因公出國手續辦理流程長，不便於高效開展海外市場工作。