我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

中國將加快構建「大國儲備體系」 瞄準「重點領域」

特派記者廖士鋒、黃雅慧／北京即時報導
中國國務院總理李強首次政府工作報告備受矚目，報告中對於「大國儲備體系」的描述，在其他幾份官方文件也有強調。（記者廖士鋒／攝影）
中國國務院總理李強首次政府工作報告備受矚目，報告中對於「大國儲備體系」的描述，在其他幾份官方文件也有強調。（記者廖士鋒／攝影）

中國「兩會」開展，重頭戲是5日上午的政府工作報告，同時披露的還有幾份重要文件，包含2024年預算、國民經濟和社會發展計畫，而相關文件也披露，官方已「加快構建大國儲備體系」，瞄準經濟安全等「重點領域」方向推進。

由中國總理李強發表的政府工作報告，在涉外領域並沒有新的說法，主要是重申「堅持獨立自主的和平外交政策」，但在描述「外部環境」時，突出過去一年，「地緣政治衝突加劇，保護主義、單邊主義上升，外部環境對我國發展的不利影響持續加大」，並在隨後指出「外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升」。

李強報告中特別提到「加強重點領域安全能力建設」，包含全方位夯實糧食安全根基、強化能源資源安全保障、加大油氣、戰略性礦產資源勘探開發力度、加快構建大國儲備體系、加強重點儲備設施建設，提高網路、資料等安全保障能力等。

這番對於「大國儲備體系」的描述，去年政府工作報告並未提及，2022年則僅是表述「完善國家戰略物資儲備制度」，這也凸顯官方對此概念已經更加重視。

中國發改委5日發表的「關於2023年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2024年國民經濟和社會發展計畫草案的報告」，當中使用了「加快構建大國儲備體系」這個表述，緊迫性也明顯強於去年報告使用的「加強國家儲備體系建設」。

這份發改委的報告中對於去年成果的描述，強調「加快構建大國儲備體系，國家儲備戰略保障、宏觀調控、應對急需能力持續增強」。對今年工作，則將強化重點領域安全能力建設，「切實維護經濟安全」，除糧食安全、能源安全外，還包含打好關鍵核心技術攻堅戰、加快構建數據基礎制度。「構建大國儲備體系，加強公共安全能力建設」。

具體來看，報告特別有一個段落描述「加強國家儲備體系建設」，內容包含穩步推進中央儲備糧直屬庫、國家石油儲備基地、中央政府煤炭儲備基地、寧波舟山大宗商品儲運基地、北部灣能源集疏運一體化基地等重點儲備設施建設，優化儲備品種、規模和結構佈局，加強儲備管理運營和安全防護。

除了政府工作報告外，中國人大十四屆二次會議5日還公布了幾份重要文件，包含預算、國...
除了政府工作報告外，中國人大十四屆二次會議5日還公布了幾份重要文件，包含預算、國民經濟和社會發展計畫。（記者廖士鋒／攝影）

報告並透露，從2024年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於「國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設」，2024年先發行人民幣1兆元。

在5日人大開幕會後舉辦的「部長通道」採訪中，首先登場的中國科技部長陰和俊強調，將會加大科技攻關，進一步聚焦國家戰略需求和發展要求，深入實施重大科技項目，同時也會加強戰略力量建設，也就是隊伍建設。

隨後受訪的中國國資委主任張玉卓則強調，中央明確「三個集中」，就是要推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中。「我們的目標是，使得中央企業與『三個集中』相對應的資產，能夠再提高1個百分點以上，有效提升中央企業和國有企業的功能」。

中國科技部長陰和俊5日強調，將會加大科技攻關，進一步聚焦國家戰略需求和發展要求，...
中國科技部長陰和俊5日強調，將會加大科技攻關，進一步聚焦國家戰略需求和發展要求，深入實施重大科技項目。（記者廖士鋒／攝影）

李強

上一則

台學者解讀中國今年政府工作報告：促統力道更強

下一則

小摩預言中經濟：政府將不再推火箭式刺激

延伸閱讀

台學者解讀中國今年政府工作報告：促統力道更強

台學者解讀中國今年政府工作報告：促統力道更強
中國取消總理記者會 外媒：一個時代結束的象徵

中國取消總理記者會 外媒：一個時代結束的象徵
穩外資外貿 李強：全面取消製造業領域外資准入限制

穩外資外貿 李強：全面取消製造業領域外資准入限制
中國兩會側寫：李強表情更受關注 傳遞習近平的聲音

中國兩會側寫：李強表情更受關注 傳遞習近平的聲音

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋