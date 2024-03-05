中國將加快構建「大國儲備體系」 瞄準「重點領域」

中國國務院總理李強首次政府工作報告備受矚目，報告中對於「大國儲備體系」的描述，在其他幾份官方文件也有強調。（記者廖士鋒／攝影）

中國「兩會」開展，重頭戲是5日上午的政府工作報告，同時披露的還有幾份重要文件，包含2024年預算、國民經濟和社會發展計畫，而相關文件也披露，官方已「加快構建大國儲備體系」，瞄準經濟安全等「重點領域」方向推進。

由中國總理李強 發表的政府工作報告，在涉外領域並沒有新的說法，主要是重申「堅持獨立自主的和平外交政策」，但在描述「外部環境」時，突出過去一年，「地緣政治衝突加劇，保護主義、單邊主義上升，外部環境對我國發展的不利影響持續加大」，並在隨後指出「外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升」。

李強報告中特別提到「加強重點領域安全能力建設」，包含全方位夯實糧食安全根基、強化能源資源安全保障、加大油氣、戰略性礦產資源勘探開發力度、加快構建大國儲備體系、加強重點儲備設施建設，提高網路、資料等安全保障能力等。

這番對於「大國儲備體系」的描述，去年政府工作報告並未提及，2022年則僅是表述「完善國家戰略物資儲備制度」，這也凸顯官方對此概念已經更加重視。

中國發改委5日發表的「關於2023年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2024年國民經濟和社會發展計畫草案的報告」，當中使用了「加快構建大國儲備體系」這個表述，緊迫性也明顯強於去年報告使用的「加強國家儲備體系建設」。

這份發改委的報告中對於去年成果的描述，強調「加快構建大國儲備體系，國家儲備戰略保障、宏觀調控、應對急需能力持續增強」。對今年工作，則將強化重點領域安全能力建設，「切實維護經濟安全」，除糧食安全、能源安全外，還包含打好關鍵核心技術攻堅戰、加快構建數據基礎制度。「構建大國儲備體系，加強公共安全能力建設」。

具體來看，報告特別有一個段落描述「加強國家儲備體系建設」，內容包含穩步推進中央儲備糧直屬庫、國家石油儲備基地、中央政府煤炭儲備基地、寧波舟山大宗商品儲運基地、北部灣能源集疏運一體化基地等重點儲備設施建設，優化儲備品種、規模和結構佈局，加強儲備管理運營和安全防護。

除了政府工作報告外，中國人大十四屆二次會議5日還公布了幾份重要文件，包含預算、國民經濟和社會發展計畫。（記者廖士鋒／攝影）

報告並透露，從2024年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於「國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設」，2024年先發行人民幣1兆元。

在5日人大開幕會後舉辦的「部長通道」採訪中，首先登場的中國科技部長陰和俊強調，將會加大科技攻關，進一步聚焦國家戰略需求和發展要求，深入實施重大科技項目，同時也會加強戰略力量建設，也就是隊伍建設。

隨後受訪的中國國資委主任張玉卓則強調，中央明確「三個集中」，就是要推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中。「我們的目標是，使得中央企業與『三個集中』相對應的資產，能夠再提高1個百分點以上，有效提升中央企業和國有企業的功能」。