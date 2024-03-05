台學者解讀中國今年政府工作報告：促統力道更強

中國國務院總理李強首次政府工作報告，涉台內容受到關注，學者認為促統力道加強。（記者廖士鋒／攝影）

中國國務院 總理李強5日發表2024年度政府工作報告，涉台內容提及「推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業、維護中華民族根本利益」。台灣淡江大學兩岸研究中心主任張五岳解讀，整體論述仍維持中共 對台一貫基調，但促統力道更強，並進一步反獨促融。

張五岳說，接下來左右兩岸關係的觀察重點，將是中共主要領導層是否在「兩會 」期間發表其他涉台講話，和「兩會」後、520前，中國的複合性對台施壓作為。

張五岳5日受訪時解讀，中國政府工作報告涉台內容，理論上仍維持中共對台一貫基調，無特別意外之處，例如「以前沒講過的話或新的重大宣示」，不過也有幾個變化，包括提及反對外來干涉，和強化反獨、促統、促融力道。

張五岳說，從「推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業、維護中華民族根本利益」論述可見，北京當局堅定不移推進統一大業，不僅是對外國際社會，也是對內的重大宣示。此次透過政府工作報告強化，且在強化促統的同時，中國自然也會加強反獨、促融，例如有「深化兩岸融合發展」等。

至於統一前的「和平」二字被去掉引發關注，張五岳認為，報告仍提到「推動兩岸關係和平發展」的前提，陸方近年也沒有強調「武統」，而是「不承諾放棄使用武力」，其對台「總體方略」，和堅持一中和「九二共識」等，均以和統為原則，基調仍維持「和平統一」，不會因此改變。

就近期中國國台辦主任宋濤在陸船翻覆事件後，幾次嚴厲措辭引發關注，張五岳說，長期以來中國民眾對國台辦做法不滿，有情緒上的宣洩可以理解，目前中國更高層的領導人尚未對此表態，顯示北京當局沒有想要藉此引爆兩岸關係惡化。

因此，張五岳分析，在總理記者會取消，和尚未聽聞人大立法過程有涉台法律下，中國全國「兩會」接下來的觀察重點，將是中共總書記習近平或中國全國政協主席王滬寧等主要領導人，在下人大、政協團組過程中，是否發表涉台講話，「一錘定音」，以及外長會不會在記者會或部長通道被「授權講話」，談及台灣問題等。

他補充，待「兩會」召開後，由於中國近年強調牢握兩岸關係主動權，判斷不會等到520賴清德總統就職後再有所動靜。因此兩會後、520前，還須留意中國有哪些複合性對台施壓的作為，包括文攻武嚇、經貿脅迫，外交領域或「灰色地帶」施壓等。