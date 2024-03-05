中國取消總理記者會 外媒：一個時代結束的象徵

中國全國人大宣布，會議閉幕後不再舉行總理記者會，使得總理李強（右）和國家主席習近平關係再度受到關注。圖為兩人4日出席全國政協會議開幕式時的互動。（路透）

中國取消全國人大會議閉幕後的國務院總理記者會，引發海內外媒體議論，有的感嘆這象徵一個時代的結束。但也有評論認為，這類記者會早已淪為中國展示政治開放假象的道具，失去實質意義。另有外媒形容這個決定是「一意孤行」，並稱這是中國國家主席習近平 再次打破中共政治慣例。

美國之音指出，4日下午，中國全國人大會議新聞發言人婁勤儉表示，今年的人大閉幕後不舉行記者會，如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

報導表示，在人大閉幕後所舉行的總理記者會做法始自1991年，而1993年起兩會後總理記者會趨於制度化、常態化。該記者會一直是外界一窺中國年度政策動向的重要窗口，更是中外媒體熱切期盼的時刻，因為這是中外記者與中國總理直接互動的重要平台。

紐約時報前駐華記者傅才德寫道，「每年一度的中國總理記者會已經成為了一種制度。雖然這場記者會的內容越來越變成是照本宣科，但這是中國政府的掌權者每年唯一一次接受質詢的機會。」

不過，曾旅居中國多年並且曾多次參加總理記者會的美國記者、作家張彥（Ian Johnson）則認為，中國總理記者會早已變得形式大於內容，而它的消失並沒有造成任何損失。「它從一個潛在的資訊來源變成了一場空洞的宣傳。」

獨立時評人蔡慎坤則表示，「中國已進入垃圾時間，任何表演都失去了意義，乾脆連表演的機會都不給李強 了」，中國政治將完全步入黑箱化的模式。

蔡慎坤認為，中國國務院總理的權力在弱化，已經淪為中共中央辦事處主任角色，這是習致力於削弱國務院總理影響力重大措施。

紐時前駐華記者儲百亮則猜測，這是李強為了讓習近平滿意所主動提出的，「忠誠過頭從來就不是壞事。」

對此，法廣引述分析指出，「這種可能性是存在的」。因為李強得官，全杖習近平，知趣打退堂鼓是可能的。但此舉行30多年之久、象徵中國改革開放歲月的總理記者會，就這樣被關上了窗口，一般認為只有習近平本人才能做出這樣的決定。

分析認為，「習近平對總理記者會早已不滿，這次取消記者會，可謂其來有自。」中國前國務院總理李克強在擔任總理期間，倍遭壓制，唯一的風光就在總理記者會，李克強可藉機說出部分官員不敢說的話。而李克強曾在總理記者會上打臉習近平指，「中國還有六億人月收入只有千元」，提醒一半中國人還生活在低收入的困難狀態。

不過，美國亞洲協會政策研究所的中國政治研究員牛犇則分析，做決定的究竟是習近平還是李強還很難說。他認為，如果是習近平取消的記者會，代表習近平擔心李強的影響力變得過大。而若是李強主動取消，則顯示他精明的上層管理和對幕後政策的影響。不過無論如何，這代表著習近平權力的強化。

德國之聲分析，李強擔任總理一年以來行事低調，包括打破總理出訪搭乘專機的慣例，降格為搭乘包機。外界解讀，若真是李強像黨媒宣傳的主動為之，那可能是盼透過降低總理待遇的做法避免造成與習近平「平起平坐」的印象，以向習表忠誠。若是不得已為之，也可見其一切需請示、服從、聽從習近平的安排和領導的弱勢地位。

分析也認為，李強始終將習近平領導核心掛在嘴邊是在向外界表明沒有「習李體制」，只有習近平的絕對領導， 李強和其國務院只是習近平路線和要求的執行者。「弱勢的中國總理已成為習近平路線執行者。」

此外，新加坡學者吳木鑾表示，不舉行總理記者會似乎與總理權力和政府機構權力的削弱相一致。現在的結構是黨來領導，總理更像是黨的命令的執行者，不再那麼重要，「這是主要訊息。」

旅美中國學者鄧聿文則稱，真正的原因很可能是「中國目前面臨的狀況，讓總理面對中外媒體記者，不好說什麼，問題說多了不是，說少了更不是」，權衡之下，乾脆就不開總理記者會了。

新加坡聯合早報報也認為，「取消總理記者會也將引發外界對中國政治走向的新猜測。不難預計，這種猜測將貫穿今年兩會的全過程，沖淡官方希望外界聚焦的兩會主題」，「當慣例改寫成為新常態，中國政治走勢也會變得更難預期。」