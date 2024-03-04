推進軍事鬥爭準備 中國軍費今年增長7.2%破人民幣1兆6千億

中共軍費2024年仍將成長7.2%。圖為中共領導人出席5日人大會議。（記者廖士鋒／攝影）

中國全國人大十四屆二次會議5日開幕，中國總理在政府工作報告中，提到「推進軍事鬥爭準備」。而根據中國財政部 提交的預算 報告，中共今年軍費預算為人民幣1兆6,655.4億元（約2314億美元），較去年又增長7.2%，增幅與去年持平。公共安全支出則為人民幣2,276.62億元（約316億美元）。

中國財政部每年在人大會議開幕當天會，循例都會公布前一年度預算執行情況和當年度預算草案的報告，其中包括國防預算、公共安全預算，後者也被視為「維穩」經費，這個費用曾經超過軍費。

今年人大議程包含審查國務院關於2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算草案的報告。相關資料揭露，今年中共軍 費預算為人民幣1兆6,655.4億元、公共安全預算則為2,276.62億元，增長1.4%，尤其去年公共安全支出2,245.58億元，「完成預算的107.5%」。

中國總理李強在5日上午的政府工作報告中，提到新的一年要「全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益」。

同時他亦表示要構建現代軍事治理體系，抓好軍隊建設「十四五」規劃執行，加快實施國防發展重大工程，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，優化國防科技工業體系和布局，加強國防教育、國防動員和後備力量建設等。

而官方發布的「關於2023年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2024年國民經濟和社會發展計畫草案的報告」，則提到「研究制定推動新時期國防動員高質量發展的政策措施」、「加強新域新質動員能力建設」。優化國防科技工業體系和佈局，加強國防科技工業能力建設。積極支持國防和軍隊現代化建設，加強重大基礎設施建設軍地統籌，推動一體化國家戰略體系和能力鞏固提高等。並表示要「加強公共安全能力建設」。

近年來中國不論是國防預算，還是公共安全支出，都處於持續成長的狀態。2023年官方預算顯示，國防支出人民幣1兆5,537億元，增長7.2%；公共安全支出2,089.72億元，增長6.4%；2022年國防支出1兆4,499.63億元，公共安全支出1,964.64億元；2021年國防支出1兆3,557.58億元，公共安全支出1,890.02億元；2020年國防支出1兆2,679.92億元，公共安全支出1,835.9億元。

而就公共安全支出的部分，上述僅是中央層級的數據，地方層級的相關支出並未呈現，一般預估地方加總會多於中央層級的預算，而過去也曾有公共安全支出高於軍費的情況，但2013年後相關預算轉為更不透明。

此前，中國十四屆全國人大二次會議發言人婁勤儉4日在記者會上，就軍費問題並未透露具體數目，僅表示每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由全國人大審查和批准，依法管理和使用。本次大會也將審查政府預算草案報告，之後對外公布。

婁勤儉強調，近年來，「為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務」，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，「總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升」。他還補充，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出「無論是占國內生產總值的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的」。

中國國防部發言人譚克非2023年曾對軍費增長7.2%表示，共軍「有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益」。他強調大陸堅持「走和平發展道路」，奉行「防禦性國防政策」，「積極參加聯合國軍費透明制度」，2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。