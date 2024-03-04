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穩外資外貿 李強：全面取消製造業領域外資准入限制

記者謝守真／即時報導
中國國務院總理李強5日上午向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。（美聯社）
中國國務院總理李強5日上午向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。（美聯社）

中國十四屆全國人大二次會議5日在北京人民大會堂召開，中國國務院總理李強發表政府工作報告。針對外資外貿工作，李強提到，要繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動解決數據跨境流動等問題。報告並提出，要提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度。

5日，李強代表中國國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。政府工作報告提到，將繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資。落實好外資企業國民待遇，保障依法平等參與政府採購、招標投標、標準制定，推動解決數據跨境流動等問題。

政府工作報告還指出，要加大吸引外資力度。加強外商投資服務保障，打造「投資中國」品牌。提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度。深入實施自貿試驗區提升戰略，賦予自貿試驗區、海南自由貿易港等更多自主權，推動開發區改革創新，打造對外開放新高地。

而在推動外貿質升量穩上，政府工作報告表示，將加強進出口信貸和出口信保支持，優化跨境結算、匯率風險管理等服務，支持企業開拓多元化市場。促進跨境電商等新業態健康發展，優化海外倉布局，支持加工貿易提檔升級，拓展中間品貿易、綠色貿易等新增長點。積極擴大優質產品進口。

另，在全面實施跨境服務貿易負面清單上，報告稱，推出服務貿易、數字貿易創新發展政策。加快內外貿一體化發展。辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會等重大展會。加快國際物流體系建設，打造智慧海關，助力外貿企業降本提效。

而在區域合作方面，報告中提到，深化多雙邊和區域經濟合作。推動落實已生效自貿協定，與更多國家和地區商簽高標準自貿協定和投資協定。推進「中國－東盟自貿區3.0版談判」，推動加入《數字經濟伙伴關係協定》、《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》。全面深入參與世貿組織改革，推動建設開放型世界經濟。

李強 國務院

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