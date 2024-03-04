我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：2024大選鹿死誰手 本周定調

每日郵報：中國黑幫在美經營數千非法大麻農場

談刺激消費..政協委員「零食女王」：品牌商需重性價比

記者黃雅慧／北京即時報導
中國全國政協委員、「零食女王」郁瑞芬4日在中國兩會現場受訪，對於如何刺激中國消費的議題指出，作為品牌廠商要關注性價比。記者黃雅慧／攝影
中國全國政協委員、「零食女王」郁瑞芬4日在中國兩會現場受訪，對於如何刺激中國消費的議題指出，作為品牌廠商要關注性價比。記者黃雅慧／攝影

中國十四屆政協委員、上海來伊份創始人兼總裁且有中國「零食女王」之稱的郁瑞芬4日在中國兩會現場受訪，對於如何刺激中國消費的議題指出，作為品牌廠商要關注性價比。

郁瑞芬說，中國有14億的人口，有絕對大的內需市場，所以如何驅動消費，作為品牌商而言，要更好的自主創新，要拿出讓消費者更願意購買的更有性價比的產品，讓消費者真正的願意去購買。

她指出，現在的商業時代是理性產品時代，作為品牌商要更好的關注性價比，要關注創新，激發消費者的消費慾望。

而郁瑞芬的女性創業家身份備受關注，談及女性創業，他稱，不論女性、男性，如果想創業，那就一定要做好「思想準備」。既然做好了思想準備，就不要有退路，就要勇往直前。

她提醒一定要想清楚創業前的核心競爭力是什麼，優勢在哪裡，做好做一個有準備的人再去創業。一旦選擇創業之路，創業是一條不歸路，只有勇往直前才能贏得自己希望得到的成就感，或者得到的自己最理想的生活。

上海來伊份為零食零售商，也被稱為「零食第一股」，在中國城市多能看到來伊份零食零售店面。據來伊份2023年8月發布的半年報指出，截至2023上半年，來伊份萬家燈火計劃穩步推進，中國全國門店總數達3,663家。其中加盟門店1,579家，較去年同期增加80家，加盟門店數佔比超40%。

兩會 零售商

上一則

政治似成禁忌 香港城大「公共政策與政治」課程易名

下一則

中國兩會關鍵字 「新質生產力」獲關注

延伸閱讀

疫後中國兩會採訪恢復熱鬧 藝人級政協委員聚焦

疫後中國兩會採訪恢復熱鬧 藝人級政協委員聚焦
越南醫師、護理師面臨困境…每萬人口僅12.5名醫師 民眾健康照護不足

越南醫師、護理師面臨困境…每萬人口僅12.5名醫師 民眾健康照護不足
吃貨／午後零食 心臟科醫師推薦「氣炸爆米花」

吃貨／午後零食 心臟科醫師推薦「氣炸爆米花」
精緻的上海女人

精緻的上海女人

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30

超人氣

更多 >
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰
西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光
才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利