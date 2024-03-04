談刺激消費..政協委員「零食女王」：品牌商需重性價比

中國全國政協委員、「零食女王」郁瑞芬4日在中國兩會現場受訪，對於如何刺激中國消費的議題指出，作為品牌廠商要關注性價比。記者黃雅慧／攝影

中國十四屆政協委員、上海來伊份創始人兼總裁且有中國「零食女王」之稱的郁瑞芬4日在中國兩會 現場受訪，對於如何刺激中國消費的議題指出，作為品牌廠商要關注性價比。

郁瑞芬說，中國有14億的人口，有絕對大的內需市場，所以如何驅動消費，作為品牌商而言，要更好的自主創新，要拿出讓消費者更願意購買的更有性價比的產品，讓消費者真正的願意去購買。

她指出，現在的商業時代是理性產品時代，作為品牌商要更好的關注性價比，要關注創新，激發消費者的消費慾望。

而郁瑞芬的女性創業家身份備受關注，談及女性創業，他稱，不論女性、男性，如果想創業，那就一定要做好「思想準備」。既然做好了思想準備，就不要有退路，就要勇往直前。

她提醒一定要想清楚創業前的核心競爭力是什麼，優勢在哪裡，做好做一個有準備的人再去創業。一旦選擇創業之路，創業是一條不歸路，只有勇往直前才能贏得自己希望得到的成就感，或者得到的自己最理想的生活。

上海來伊份為零食零售商 ，也被稱為「零食第一股」，在中國城市多能看到來伊份零食零售店面。據來伊份2023年8月發布的半年報指出，截至2023上半年，來伊份萬家燈火計劃穩步推進，中國全國門店總數達3,663家。其中加盟門店1,579家，較去年同期增加80家，加盟門店數佔比超40%。