中國兩會觀察：金廈爭端兩岸議題熱 兩會涉台議題卻「外熱內冷」？

前後召開的中國政協、人大記者會都沒有特別回應台灣議題，讓外界無從得知金門漁船事件後，中國「兩會」對兩岸關係的最新看法。圖為今年人大會議發言人婁勤儉。 （記者廖士鋒／攝影）

中國今年「兩會 」（人大和政協會議）開跑，但前後召開的政協、人大記者會都沒有特別回應台灣議題，讓外界無從得知金門漁船事件後，中國「兩會」對兩岸關係的最新看法。

這次政協記者會由國台辦前主任劉結一擔任發言人，不過在問答中僅僅是針對政協工作表示將會「就民族、宗教、涉港、『涉台』、涉外等議題開展座談協商、建言資政，提出意見建議」；人大記者會發言人婁勤儉則僅在回應中美關係問題時指出，美國議員「竄訪中國台灣地區」，粗暴干涉中國內政，人大已通過發聲明等方式表達堅決反對。

人大、政協今年記者會都沒有針對涉台議題的提問，官方又宣布取消總理記者會，直接預告少了一個中共高層涉台表述的說法，目前幾乎僅剩下七日上午的外長記者會可能觸及台灣議題。

當前兩岸關係不容樂觀，今年一月總統大選由民進黨賴清德 勝選、二月的金門漁船案，中外媒體都高度關注，中國國台辦主任宋濤不久前還警告，如果有人一意孤行，傷害兩岸同胞的感情，「我們一定讓其付出代價」。

這次兩會記者會對兩岸關係毫無回應，相當令人詫異。因為哪怕是兩會記者會對台灣議題都「掛蛋」，在近年都不常見，過去幾年兩會記者會分別曾就「（兩岸）春暖花開」說法、「告台灣同胞書」、「駐立陶宛台灣代表處」等議題做出回應。

金門漁船案仍在僵持，甫隨國民黨副主席夏立言 訪陸返台的資深兩岸關係學者趙春山就分享，此行感受到兩岸關係前所未有的不好，就漁船事件，他甚至表示，「中國要對台灣動武，我一點也不驚訝」。

目前兩會現場對台灣議題的「冷」，與兩會場外各界關注台灣議題的「熱」，呈現出不小反差，但願這不是「暴風雨前的寧靜」。