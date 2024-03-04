中國兩會觀察：金廈爭端兩岸議題熱 兩會涉台議題卻「外熱內冷」？
中國今年「兩會」（人大和政協會議）開跑，但前後召開的政協、人大記者會都沒有特別回應台灣議題，讓外界無從得知金門漁船事件後，中國「兩會」對兩岸關係的最新看法。
這次政協記者會由國台辦前主任劉結一擔任發言人，不過在問答中僅僅是針對政協工作表示將會「就民族、宗教、涉港、『涉台』、涉外等議題開展座談協商、建言資政，提出意見建議」；人大記者會發言人婁勤儉則僅在回應中美關係問題時指出，美國議員「竄訪中國台灣地區」，粗暴干涉中國內政，人大已通過發聲明等方式表達堅決反對。
人大、政協今年記者會都沒有針對涉台議題的提問，官方又宣布取消總理記者會，直接預告少了一個中共高層涉台表述的說法，目前幾乎僅剩下七日上午的外長記者會可能觸及台灣議題。
當前兩岸關係不容樂觀，今年一月總統大選由民進黨賴清德勝選、二月的金門漁船案，中外媒體都高度關注，中國國台辦主任宋濤不久前還警告，如果有人一意孤行，傷害兩岸同胞的感情，「我們一定讓其付出代價」。
這次兩會記者會對兩岸關係毫無回應，相當令人詫異。因為哪怕是兩會記者會對台灣議題都「掛蛋」，在近年都不常見，過去幾年兩會記者會分別曾就「（兩岸）春暖花開」說法、「告台灣同胞書」、「駐立陶宛台灣代表處」等議題做出回應。
金門漁船案仍在僵持，甫隨國民黨副主席夏立言訪陸返台的資深兩岸關係學者趙春山就分享，此行感受到兩岸關係前所未有的不好，就漁船事件，他甚至表示，「中國要對台灣動武，我一點也不驚訝」。
目前兩會現場對台灣議題的「冷」，與兩會場外各界關注台灣議題的「熱」，呈現出不小反差，但願這不是「暴風雨前的寧靜」。
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