樓市黯淡 經濟學人智庫下調中國今年經濟增速至4.7%

房市前景持續黯淡恐將拖累今年中國整體經濟表現。（中新社）

中國全國兩會 開議之際，經濟學人智庫（EIU）最新發表的報告，將2024年全球實質GDP增長預測輕微上調至2.4%，但是下調全球第二大經濟體中國的增長率為4.7%，主因是中國消費及房地產 交易前景黯淡。

據香港信報經濟網報導，受惠於強勁的勞動市場，貨幣 政策緊縮對美國經濟的影響小於預期，EIU將美國今年的GDP增速由原來的1.3%上調至1.8%。對美國今年經濟增長預測的上調，抵消了中國經濟增長預測從4.9%降至4.7%的影響。

下調中國經濟增長率預測的原因，是由於中國官方對陷入困境的房地產開發商的支持延遲，消費及房地產相關活動的前景更加黯淡。

報告認為，歐洲今年的經濟料持續低迷，但相信可避免衰退；新興市場總體上應可受惠於下半年全球貨幣環境預期轉向寬鬆以及全球貿易回升。

EIU稱，其預測是假設美國聯準會和歐洲央行已完成加息，寬鬆政策預測6月開始，並會漸進地進行。

今年1月底，經濟學人智庫的中國2024展望報告稱，中國經濟復甦之路並不平坦，特別是房地產市場的惡化程度比預期更嚴重，當疫後重新開放的良好趨勢消退時，中國2024年可能要面對更多挑戰，但同時也會受惠於政府增加政策的支持。

報告預期，中國政府將於3月舉行的兩會中，再次訂出新一年經濟成長約5%的目標，但今年要實現這一增速將較去年困難，因為去年是疫後重啟的強勁成長趨勢助了一把力，北京當局需要更多的刺激措施或改革來維持經濟較高成長。