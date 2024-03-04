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中國人大發言人：李尚福已非代表 不能參加兩會

中央社台北4日電
中國前國防部長李尚福。（美聯社）
中國前國防部長李尚福。（美聯社）

中國全國人大發言人婁勤儉今天在人大記者會後面對境外媒體詢問時表示，前中國國務委員兼國防部李尚福不能參加這次全國「兩會」，因為他已經不是人大代表。

中國第14屆全國人大第二次會議將於明天開幕，今天依例舉行會前記者會。新加坡聯合早報報導，婁勤儉在會後離場時，面對該報記者提問與李尚福人大代表資格相關的問題時，作上述表示。

中國第14屆全國人民代表大會常務委員會第8次會議2月27日閉幕，隨即發布公告，共有11名全國人大代表資格被終止，其中7人是被罷免，前國務委員兼外交部長秦剛等4人則是辭職，這11人中並沒有李尚福的名字。

直到發稿為止，除婁勤儉的表態外，中國官方並未正式宣布李尚福的人大代表資格被終止。同時，根據報導，李尚福的名字仍然保留在全國人大官網上，隸屬第14屆全國人大的「解放軍和武警部隊代表」。

李尚福2023年3月升任國防部長兼國務委員，但8月底後即未再公開露面，直到10月經中國全國人大常委會免去國務委員、國防部長及國家軍委委員職務。今年2月底，李尚福的中共中央軍委委員職銜，在中國國防部官網上被除名。

在婁勤儉今天表態後，李尚福目前還保留的只剩下中共中央委員職銜。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

李尚福 國防部 中共

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