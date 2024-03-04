我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普集團前財務長魏索柏格 承認偽證罪 判入獄5個月

防年老肌肉流失 這是最佳維他命

總理記者會曾是中國政治開放的象徵 如今卻消失了…

記者賴錦宏／即時報導
過去30多年每年兩會後的總理中外記者會，曾是外界觀察中國政策走向的重要窗口。圖為已故前總理李克強2019年在兩會後的記者會上回答媒體提問。（路透）
過去30多年每年兩會後的總理中外記者會，曾是外界觀察中國政策走向的重要窗口。圖為已故前總理李克強2019年在兩會後的記者會上回答媒體提問。（路透）

中國延續逾30年，於每年全國兩會後召開的總理中外記者會，曾被外媒形容是中國政治開放度的標誌。然而，本次中共全國人大會議發言人婁勤儉周一卻在記者會上丟出一顆震撼彈：「中國十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會」，「如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。」

中國《全國人大》微信公眾號2018年刊文表示，一年一度全國「兩會」後的總理記者會，是資訊交流和答疑釋惑的場合，是向人們「講好中國故事的舞台」。「在有限時間內，總理將談及什麼問題、傳遞什麼訊號，各方關注。是觀察中國開放和透明的重要窗口之一。世界各國都能從中觸摸到當代中國改革開放和政治發展的脈動。」

文章稱，邀請中國總理與中外記者見面的想法，始於1987年中國全國人大常委會辦公廳新聞局的成立。「20世紀80年代，改革開放是主旋律。大家感到，包括人大的各項工作在內，都應該是比較透明的，所以在1987年成立了新聞局。」曾任新聞局長的周成奎說。

1988年4月13日，七屆全國人大一次會議閉幕後，應會議新聞發言人曾濤的邀請，新當選的中國總理李鵬和副總理姚依林、田紀雲、吳學謙，在人民大會堂出席了有400多名中外記者參加的記者會。

文章表示，「在每年總理記者會上，總會有記者提出敏感、刁鑽的問題，而總理一次次用自信、睿智、幽默化解。」

1999年3月15日，九屆全國人大二次會議記者會，在談到西方對中國人權問題的攻擊時，時任總理的朱鎔基說：「美國國務卿奧布萊特最近訪問中國時，我告訴她一句話。我說，我參加爭取和保障人權運動的歷史比你早得多。她說，是嗎？表示她不同意我的意見。我就說'不是嗎？我比你大10歲，當我冒著生命危險同國民黨政權作鬥爭，參加爭取中國的民主、自由、人權運動的時候，你還在上中學呢！」

2006年3月14日上午10時溫家寶總理記者會中，南區一位年長的記者突然站起身，嚷著「提問權要民主一點」；「為什麼提問機會都給了坐在中間的記者，為什麼不給我們這邊的記者提問機會。」溫家寶隨即說：「那位記者先生的情緒很激烈，請他提個問題吧。」位記者來自台灣《人權新聞通訊社》，名叫周自立。他問：「上海的水是黃的，不能吃了，即便經濟發展得再好，豐功偉業也會化為烏有…」。

李克強任總理時，記者會中的實話、白話也很多，例如「喊破嗓子不如甩開膀子」「都市化不是靠攤大餅」等。

1998年3月19日，美聯社在總理記者會之後播發的一篇電訊稿中說，「在這場面向全國實況轉播的記者招待會後，中國中央電視台在節目中第一時間發表了新聞評論，並在節目中讚揚了新總理的幽默感，這是中國政治開放度增加的一個標誌。」

如今，北京當局宣布取消兩會後的總理中外記者會，其背後的原因與象徵意義已經引發各界揣測。

全國兩會 微信 李克強

上一則

駁雷蒙多 中國外交部：美國把經貿問題泛安全化

下一則

中國人大發言人：李尚福已非代表 不能參加兩會

延伸閱讀

中國人大談美國總統大選 不論誰當選都盼相向而行

中國人大談美國總統大選 不論誰當選都盼相向而行
兩會取消總理記者會 學者鄧聿文：這是公開羞怒李強

兩會取消總理記者會 學者鄧聿文：這是公開羞怒李強
震撼…30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

震撼…30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」
中國全國人大召開預備會議 宣布今年人大會期7天

中國全國人大召開預備會議 宣布今年人大會期7天

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30

超人氣

更多 >
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰
西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光
才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測
川普首敗 海理華府初選獲勝 黨代表票狠輸川普難挽敗局

川普首敗 海理華府初選獲勝 黨代表票狠輸川普難挽敗局