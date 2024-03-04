宗慶後去世效應 娃哈哈產品賣到缺貨

娃哈哈集團創辦人宗慶後。（網路照片）

娃哈哈創辦人宗慶後因病去世後，該公司部分產品的銷量意外暴增，包括實體通路及部分電商 平台的娃哈哈系列產品都已售罄，也有部分店鋪改為預售，最晚約1個月後到貨。

中國一財網報導，娃哈哈抖音 平台官方旗艦店3月1日發布公告表示，近期得到大家無數的關心與支持，店鋪訂單量明顯增加，公司安排了更多同事打包發貨，請大家耐心等待，等不及的家人可申請退款退貨。沒能讓大家有更好的服務體驗，娃哈哈深表歉意，也建議大家理性消費，按需購買。

3月3日，抖音娃哈哈抖音官方旗艦店顯示，娃哈哈多個系列產品都賣爆了，娃哈哈純淨水已經改為預售，系統顯示最晚4月2日發貨，幾乎要近1個月，AD鈣奶24瓶規格已經售罄，另外20瓶包裝的要15天才能發貨，據客服介紹，主要是因為賣爆了導致缺貨。

娃哈哈京東自營店也有相似售罄情況。第一財經記者3月4日在平臺上看到，礦泉水、100g規格的AD鈣奶、八寶粥、營養快線、冰紅茶等產品均顯示缺貨。客服表示，最近購買的人多一些，每天會不定時補貨。

第一財經記者在北京中關村附近部分超市和雜貨店瞭解，有部分消費者前來購買AD鈣奶、飲料等娃哈哈的產品。隨後第一財經記者又實地走訪了數家上海零售店，發現娃哈哈AD鈣奶、飲料等產品也是大賣，貨架上只有零星的一些存貨，大部分貨品已經銷售出去了。

部分超市賣場透露，雖然沒有去統計具體資料，但在過去的一周，娃哈哈系列產品的銷售量比以往高了很多，比如AD鈣奶最起碼是翻倍的銷售量。