法國紀錄片揭露中國海外秘密行動 布局非洲遏西方援台

法國電視台昨晚首播紀錄片「中國：秘密行動」，揭露中國在海外布局各種欺瞞和違法的隱秘精細行動；且為了掐扼西方國家海軍在台海衝突時直達印太，中共早已武裝非洲吉布地海軍基地。示意圖。(路透)

法國電視台昨晚首播紀錄片「中國：秘密行動」，揭露中國在海外佈局各種欺瞞和違法的隱秘精細行動；且為掐扼西方國家海軍在台海衝突時直達印太，中共 早已武裝非洲吉布地海軍基地。

法國電視5台（France 5）昨晚首播70分鐘紀錄片「中國：秘密行動」（Chine, opérations secrètes），揭露中華人民共和國國家安全部（簡稱國安部）多年在海外長臂管轄、軍事發展、間諜 活動等秘密行動。

紀錄片詳細報導中國海外警察局、監視海外異議人士、駭客入侵他國政治人物帳號、經濟間諜、收買情報人員引導叛國等隱密戰略，並訪問多國情報人員、資訊間諜、軍事、地緣政治等專家。

美國中情局（CIA）前官員艾夫提米德斯（Nicholas Eftimiades）研究中國國安部多年，他指出，司法部造冊的間諜案中，約80%與中國有關，「毫無疑問，在經濟間諜上，中國比其他國家加總都更具攻擊性」。

影片揭露國安部特工徐炎鈞如何接近國際航太 公司。中國以各種名目邀請工程師訪中，並在宴請工程師時由徐炎鈞潛進房間竊取電腦內資訊。

徐炎鈞也企圖收買美國航太發動機製造廠GE（奇異）工程師，最後卻被情報部門發現，在比利時落網。

2014年，國安部也針對法國航太公司賽峰集團（Safran）展開一系列重大網路攻擊，引起司法部門關注。

接著紀錄片鏡頭轉向法國對外安全總局（DGSE），中國分別以美人計與重金攻勢收買兩位前幹員，事件在2017年爆開引發全國譁然與擔憂，兩人於2020年以叛國罪分別被判處8年和12年徒刑。

影片最後章節涉及台灣，表示中國正在準備戰爭，「以將威權統治擴及台灣」、「入侵台灣」，並引用中國國家主席習近平演講，稱對台「不放棄使用武力」。

紀錄片指出，西方國家軍隊需要穿越寬不到30公里的曼德海峽（Bab al-Mandab）才能到達印太地區。海峽一邊是東北非吉布地（Djibouti），另一邊則是葉門，為戰略要地。

前美軍非洲司令部（US Africa Command）司令湯生（Stephen Townsend）表示，美國與盟友若在如此戰略位置放棄立場就太不明智，「我不想看見中國成為此處唯一強權」。

然而中國擴張主義越發明顯，各界推斷2049年中共建黨百年將是「稱霸世界」的重要時間點。

法國參議員卡托蘭（André Gattolin）說，中共計畫於2049年讓世界在中國主宰之下，無論是貿易、科技、軍事、外交，「換言之，中國想要改變現今的國際秩序」。

而改變世界秩序之戰就自非洲開始，從中共在前法國殖民地吉布地的秘密軍事發展即可窺見。

過去幾十年，巴黎和華府都在此租借陸軍與海軍基地。但2017年中國的到來顛覆既有秩序，中共在此設立首個海外軍事基地。面對外媒質問，中國外交部長王毅否認這是擴張主義，稱其僅為「後勤中心」。

然而時任司令湯生發現，中共海軍基地有地下結構，裝備、武器、士兵也都在地下，極度機密。

據法國新創公司Preligens的技術，中國不僅在此進駐士兵和裝備，更建造完全大於基地船艦所需的1公里長碼頭。2023年起，Preligens甚至捕捉到驅逐艦與巡防艦等擁有完整軍事能力大型軍艦入港的衛星畫面。

近年來吉布地總統蓋雷（Ismail Omar Guelleh）與習近平越走越近，為中共19大後首位訪中的非洲國家元首，幾乎僅聽中國號令。

紀錄片首次訪問到因不滿蓋雷殘酷統治而遭調查的蓋雷前親信與前衛隊領導阿布迪拉希（Moustapha Abdillahi）。他正尋求法國庇護，並出面作證中國行賄，他表示曾見中國人頻繁拿著現金送到蓋雷府邸。

吉布地異議人士哈爾德（Hassan Cher Hared）也首次公開2017年中國與吉布地的協議，吉布地給予中國在海域使用上的極大權力。他指出，如今中國更控制了吉布地的通訊與監視系統。

影片最後，艾夫提米德斯說，沒人反對中國發展，「但不該以背叛、欺騙、違法、威脅和控制小國的方式。之前我們相信只要中國和西方接觸，就會有所改變，現在已沒人這樣想了，因為中國不會改變」。

紀錄片導演勒福斯戴克（Nolwenn Le Fustec）在影片後的討論中指出，中國的攻擊策略如今已完全不同，更加隱秘精細，「尤其自COVID-19疫情後，對西方的論述就很具攻擊性，我們終於意識到中國企圖打擊西方」。

影片來源：YouTube France Télévisions