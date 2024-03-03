中國全國人代建議應再提高個稅起徵點 以提振消費信心

為刺激內需消費，中國全國人大代表建議應提高個人所得稅的起徵點。圖為上海街頭。（歐新社）

中國全國「兩會 」將於4日和5日登場。中國全國人大代表、鹽津鋪子董事長張學武建議，應將個稅起徵點提高至人民幣8,000元，以增加一般所得者的實際收益。另一名全國人大代表、格力電器董事長董明珠甚至表示，她將建議把個稅起點提高至1萬元。

綜合中新經緯、每日經濟新聞指出，張學武提到，恢復和擴大需求是2024年中國經濟持續回升向好的關鍵所在，要多管齊下提升居民可支配收入預期，提振消費信心，使人們敢消費。為此，他建議，應開放農民住宅流轉交易和抵押，增加農民的財產收入；加強城市保障性住房供給；透過個人補貼和減稅增加居民收入等。

張學武說，對於低收入 者，個人所得稅邊際影響小，提高最低工資標準增加個人補貼，能更好地起到促進消費的效果。對於中等收入人群，可以考慮擴充個人所得稅「專案附加扣除」範圍、提高「專案附加扣除」標準等方式，利用減稅增加稅後收入促進消費。同時，他建議將個稅起徵點提升至8000元(約1111美元)，增加一般所得者的實際收益，提振消費信心。

另，董明珠日前受訪時也就提高工人個稅起徵點表示，她今年還是要提議，「我們5000元起徵點已經好多年了，現在確實要提高了。」

她指出，中國現在教育補貼、養老補貼等已經愈來愈好，實際上這些補貼完，起徵點差不多也達到了1萬塊錢，「那為什麼不能一次性到位呢？」只要起徵點是1萬元以上，減輕了審核成本，也減輕這些民眾的申報過程時間等等，還能杜絕造假。

公開訊息顯示，董明珠作為人大代表已針對關於「將個稅起徵點提高到1萬元」進行多次提議。早在2018年兩會期間，董明珠已提出將個稅起徵點提高到1萬元的建議。

她認為，提高個稅起徵點可實際提高居民的實際收入水準，讓群眾有錢消費更是促進消費、驅動經濟「內循環」的動力。

日前逝世的娃哈哈創辦人宗慶後，過往也十分關心廣大工薪階層的「稅後收入」。他曾表示，「富人對2000元還是5000元起徵個稅根本無所謂，而廣大工薪階層會算得很清楚。稅後的收入，才算是拿到手的真正的收入，是實實在在可以消費的。」