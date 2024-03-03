我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

中國全國人代建議應再提高個稅起徵點 以提振消費信心

記者謝守真／即時報導
為刺激內需消費，中國全國人大代表建議應提高個人所得稅的起徵點。圖為上海街頭。（歐新社）
為刺激內需消費，中國全國人大代表建議應提高個人所得稅的起徵點。圖為上海街頭。（歐新社）

中國全國「兩會」將於4日和5日登場。中國全國人大代表、鹽津鋪子董事長張學武建議，應將個稅起徵點提高至人民幣8,000元，以增加一般所得者的實際收益。另一名全國人大代表、格力電器董事長董明珠甚至表示，她將建議把個稅起點提高至1萬元。

綜合中新經緯、每日經濟新聞指出，張學武提到，恢復和擴大需求是2024年中國經濟持續回升向好的關鍵所在，要多管齊下提升居民可支配收入預期，提振消費信心，使人們敢消費。為此，他建議，應開放農民住宅流轉交易和抵押，增加農民的財產收入；加強城市保障性住房供給；透過個人補貼和減稅增加居民收入等。

張學武說，對於低收入者，個人所得稅邊際影響小，提高最低工資標準增加個人補貼，能更好地起到促進消費的效果。對於中等收入人群，可以考慮擴充個人所得稅「專案附加扣除」範圍、提高「專案附加扣除」標準等方式，利用減稅增加稅後收入促進消費。同時，他建議將個稅起徵點提升至8000元(約1111美元)，增加一般所得者的實際收益，提振消費信心。

另，董明珠日前受訪時也就提高工人個稅起徵點表示，她今年還是要提議，「我們5000元起徵點已經好多年了，現在確實要提高了。」

她指出，中國現在教育補貼、養老補貼等已經愈來愈好，實際上這些補貼完，起徵點差不多也達到了1萬塊錢，「那為什麼不能一次性到位呢？」只要起徵點是1萬元以上，減輕了審核成本，也減輕這些民眾的申報過程時間等等，還能杜絕造假。

公開訊息顯示，董明珠作為人大代表已針對關於「將個稅起徵點提高到1萬元」進行多次提議。早在2018年兩會期間，董明珠已提出將個稅起徵點提高到1萬元的建議。

她認為，提高個稅起徵點可實際提高居民的實際收入水準，讓群眾有錢消費更是促進消費、驅動經濟「內循環」的動力。

日前逝世的娃哈哈創辦人宗慶後，過往也十分關心廣大工薪階層的「稅後收入」。他曾表示，「富人對2000元還是5000元起徵個稅根本無所謂，而廣大工薪階層會算得很清楚。稅後的收入，才算是拿到手的真正的收入，是實實在在可以消費的。」

兩會 低收入

上一則

武漢醫用劇毒砒霜當解藥治血癌 56歲女獲新生

下一則

中國兩會北京維安升級 境外記者不解「2024了還要做核酸？」

延伸閱讀

地產業主減稅審查 聖縣准提前申請

地產業主減稅審查 聖縣准提前申請
中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸
中國已故「布鞋首富」宗慶後 70歲搭機還坐經濟艙

中國已故「布鞋首富」宗慶後 70歲搭機還坐經濟艙
娃哈哈創辦人宗慶後病逝 官網、微博均改黑白色

娃哈哈創辦人宗慶後病逝 官網、微博均改黑白色

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30

超人氣

更多 >
最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難
中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？
打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬

打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬