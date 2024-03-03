我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

中國饒舌歌手遭控「隱瞞病情」 害4女感染HPV病毒

世界新聞網／輯
中國嘻哈歌手滿舒克。（取材自微博）
中國嘻哈歌手滿舒克。（取材自微博）

中國嘻哈歌手滿舒克近日被一名女網友控訴，兩人交往期間竟被男方傳染HPV病毒，她入院開刀後，男方還搞消失，痛訴男方自私。滿舒克承認女生的HPV高危持續是他傳染的，此事曝光後迅速引發外界熱議，紛紛質疑滿舒克的人品，輿論持續發酵。

綜合媒體報導，滿舒克是中國唱作音樂人，今年34歲，之前曾參加音樂選秀節目《中國新說唱》被觀眾熟識，2021年獻唱電視劇《山河令》推廣曲《笑看江湖》，除此之外，他在去年還拍攝了電影《擡頭見喜》，事業發展得還算不錯。

據網友「算什麽人嘍」發文爆料得知，她在去年8月被檢查出感染HPV，因為很早接種了九價，醫生表示正常情況下是可以自癒的，所以只是吃藥治療，半年後隨訪。

直到今年1月覆查，女生的檢查結果並不理想，連醫生都驚訝，本該自癒的型號竟然高危陽性感染持續了半年之久，所以這位女生在2月進行了病理分析。

該女生表示怕父母同事誤會她是一個私生活不乾淨的女孩，所以一直以來都是一個人去醫院檢查，直到今年1月醫生告知她要手術，頓時她不知道該怎麽面對。

她給滿舒克發消息，對方承認是他的問題，說會負責，可事實並非如此，下午兩點的手術遲到了整整40分鐘，術後沒有陪伴反而著急離開，接著人就消失了。

該女生從檢查到治療，包括後續的手術費用全都是女生自己承擔，滿舒克沒有出過一分錢，甚至連最起碼的關心都沒有。

至今該女生的病理報告結果還沒出來，她擔心自己的情況會很嚴重，怕影響到以後的生活，也不知道該如何面對這一切，如何向父母開口。

另外，這位女生還爆料，自己她收到了其他三位女生發來的消息，都是被滿舒克傷害過的女孩，爆料他私生活混亂，也不止和一個女生發生關係。

該女生還曬出聊天紀錄證實自己所言非虛，其中包括自己的病理診斷和病歷，顯示她確實感染HPV。

她曬出與滿舒克的聊天記錄，內容中顯示，滿舒克答應會力所能及的幫她，也會對她負責，等結果出來了一起研究怎麽辦，在這之前他希望大家能過個好年，還讓她刪除爆料內容。

針對這些爆料，滿舒克還沒有回應，其實滿舒克也不止一次被曝出私生活亂了，早在之前就有網友爆料說滿舒克睡了73個女孩，身邊的女孩無一幸免全都被滿舒克欺騙。

滿舒克被爆料。（取材自微博）
滿舒克被爆料。（取材自微博）
滿舒克被爆料。（取材自微博）
滿舒克被爆料。（取材自微博）
滿舒克被爆料。（取材自微博）
滿舒克被爆料。（取材自微博）

上一則

追不上美國？他分析美中AI發展差距：最大障礙是環境限制

延伸閱讀

養生／靜脈曲張 有搔癢感要注意

養生／靜脈曲張 有搔癢感要注意
以軍遭控槍殺搶糧平民 拜登：未來幾天將向加薩空投物資

以軍遭控槍殺搶糧平民 拜登：未來幾天將向加薩空投物資
納瓦尼生前接近換囚獲釋？ 普亭遭控最後一刻變卦

納瓦尼生前接近換囚獲釋？ 普亭遭控最後一刻變卦
遭控詐騙2000萬台幣 製作人小蟲近況曝「滿眼淚水」

遭控詐騙2000萬台幣 製作人小蟲近況曝「滿眼淚水」

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難
中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI