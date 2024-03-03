中國饒舌歌手遭控「隱瞞病情」 害4女感染HPV病毒

中國嘻哈歌手滿舒克。（取材自微博）

中國嘻哈歌手滿舒克近日被一名女網友控訴，兩人交往期間竟被男方傳染HPV病毒，她入院開刀後，男方還搞消失，痛訴男方自私。滿舒克承認女生的HPV高危持續是他傳染的，此事曝光後迅速引發外界熱議，紛紛質疑滿舒克的人品，輿論持續發酵。

綜合媒體報導，滿舒克是中國唱作音樂人，今年34歲，之前曾參加音樂選秀節目《中國新說唱》被觀眾熟識，2021年獻唱電視劇《山河令》推廣曲《笑看江湖》，除此之外，他在去年還拍攝了電影《擡頭見喜》，事業發展得還算不錯。

據網友「算什麽人嘍」發文爆料得知，她在去年8月被檢查出感染HPV，因為很早接種了九價，醫生表示正常情況下是可以自癒的，所以只是吃藥治療，半年後隨訪。

直到今年1月覆查，女生的檢查結果並不理想，連醫生都驚訝，本該自癒的型號竟然高危陽性感染持續了半年之久，所以這位女生在2月進行了病理分析。

該女生表示怕父母同事誤會她是一個私生活不乾淨的女孩，所以一直以來都是一個人去醫院檢查，直到今年1月醫生告知她要手術，頓時她不知道該怎麽面對。

她給滿舒克發消息，對方承認是他的問題，說會負責，可事實並非如此，下午兩點的手術遲到了整整40分鐘，術後沒有陪伴反而著急離開，接著人就消失了。

該女生從檢查到治療，包括後續的手術費用全都是女生自己承擔，滿舒克沒有出過一分錢，甚至連最起碼的關心都沒有。

至今該女生的病理報告結果還沒出來，她擔心自己的情況會很嚴重，怕影響到以後的生活，也不知道該如何面對這一切，如何向父母開口。

另外，這位女生還爆料，自己她收到了其他三位女生發來的消息，都是被滿舒克傷害過的女孩，爆料他私生活混亂，也不止和一個女生發生關係。

該女生還曬出聊天紀錄證實自己所言非虛，其中包括自己的病理診斷和病歷，顯示她確實感染HPV。

她曬出與滿舒克的聊天記錄，內容中顯示，滿舒克答應會力所能及的幫她，也會對她負責，等結果出來了一起研究怎麽辦，在這之前他希望大家能過個好年，還讓她刪除爆料內容。