中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

3月，春節後返校返崗的中國內地大學生和職場年輕人，多了一個新話題：「00後」相親。

2日，小紅書「#00後相親」標籤瀏覽已達377.7萬次，有人問：「01年，這次回家被安排相親了，怎麼辦？」「震驚，00後相親？！90後怎麼辦？」答者甚眾：「02年，已被家裡催著相了5個了」，「00年的，馬上24歲，大學畢業兩年，今年已相3次，挺不容易的」…。

眼下，2000年及之後出生的年輕人逐漸進入婚戀年齡，已成為各城鄉家庭及公園「相親角」極具競爭力的群體，這些相親由父母長輩主導。

中國知名婚戀網站「世紀佳緣」2023年發布的《2022-2023中國男女婚戀觀報告——70後-00後「三觀」洞察》稱，因普遍認為相親太生硬，「00後」成為最抗拒相親的一代，但報告指，民眾「相親平均年齡」正在降低，從「70後」的男性26.4歲、女性25.4歲，降低至「00後」的男性20.6歲、女性20.2歲。「00後」成了最抗拒相親，卻又最早相親的一代。

不過，「00後」抗拒傳統相親，卻並不抵觸尋求異性緣。他們自稱「人均社恐」，宣稱要以自己的方式，遵從內心的喜好來尋求靈魂伴侶：「在這裡（社交平台）自己相個親吧，不用麻煩家長了」。

上述「世紀佳緣」報告稱，「70後」、「80後」不少是通過「父母親友介紹」結識另一半，「90後」和「00後」則更大比例是通過「同學朋友」和「其他線上途徑」找到另一半。

現在，這類「線上途徑」被年輕人稱為「賽博相親」，或「賽博戀愛」。

「賽博（Cyber）」泛指各種線上虛擬、人工智能 、人機融合，如賽博空間、賽博朋克、賽博華佗等等，「賽博相親」則是通過線上游戲、豆瓣、B站、微博、微信 、QQ等日常社交平台，或二狗、青藤之戀、各類「脫單小程序」等新興婚戀平台結交伴侶，或匹配婚戀對象。

相親，正由傳統的「親緣鏈接」，轉變為賽博的「趣緣鏈接」。賽博相親帖文中，少見房、車、彩禮等傳統關鍵詞，常見如「想找個在本市讀大學的男朋友，我玩王者、第五、原神，平常都是單排，愛好唱歌畫畫，希望一起學習進步」類訴求。

還有po主稱，自己與對象「先問了星座，然後一起測了MBTI（近年流行的一種人格測試），他是INFJ，我是ISFJ，決定試試交往」。

有博主自述，通過相親軟件大數據匹配男女條件後，雙方按共同愛好一起打遊戲一個月，見面送遊戲鍵盤帽作禮物，相親成功。

「賽博」引領婚戀新潮，實質是「00後」期望在婚戀場域中排除他人干擾，既正視現實，又高度維護個人志趣。

近來，迎合中國「00後」婚戀特質的「賽博尋緣」方式層出不窮，如AI 相親題庫、AI助力相親等等，在認識之前就將男女的物質精神條件進行大數據匹配，亦佐證新世代婚戀的浪漫、直接與理性。

中研網數據稱，2021年中國互聯網婚戀交友市場規模達到72億元（人民幣，下同），同比增11.6%，2022年已達80.5億元。未來，相信「00後」的加入將大幅改寫中國婚戀市場版圖，使之更加鬆弛、開放、多元。