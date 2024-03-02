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中國留學生在加拿大拳賽被打成植物人 母控主辦讓兒跟職業選手打

編譯徐榆涵／即時報導
加拿大26歲中國留學博士參加業餘拳擊比賽結果被打成植物人。（取材自募資平台GoFundMe）
加拿大26歲中國留學博士參加業餘拳擊比賽結果被打成植物人。（取材自募資平台GoFundMe）

加拿大一名中國留學博士生去年10月在本那比（Burnaby）參加業餘拳賽，慘遭對手打成植物人。傷者母親控訴主辦單位未適當保護她兒子，且醫療護理嚴重不足，2月16日將主辦方告訴法庭。加拿大警方證實已展開調查。

加拿大媒體報導，26歲傷者雷震寰（Zhenhuan Lei ，音譯）去年10月14日參加位於英屬哥倫比亞省本那比的西蒙弗雷澤大學（Simon Fraser University ）舉行的「西加拿大武術錦標賽」（Western Canadian Martial Arts Championship）後昏迷不醒。

雷震寰母親在狀書指兒子對手具專業賽事經驗，曾在泰國參加職業比賽，卻欺騙主辦單位報名新人組，並多次踢擊她兒子的頭部，導致雷震寰腦出血後成為植物人。

雷震寰母親2月16日向英屬哥倫比亞省最高法院提起訴訟，指控賽事主辦單位及監管機構未能作出行動阻止上述失誤，更容許她兒子繼續作賽，令他不久後出現嚴重受傷跡象，多次嘔吐、時而失去意識。

訴狀指出，雷震寰陷入昏迷，醫生說他「可能永遠不會康復」。面對高昂醫療費用，募資平台GoFundMe上也出現替雷震寰籌款的資訊。

她發聲明指，兒子現已返回中國治療，又指他在單親家庭長大，於加拿大攻讀化學5年，即將完成博士學位，形容事件令自己「希望破滅」，要照顧他的後半生。

除了主辦機構，雷母亦對舉辦賽事的大學、兒子當時的對手、裁判和其他參加者提出訴訟。

加拿大 泰國 醫療費

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