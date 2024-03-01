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路透：中國兩會料宣布發行1400億美元特別國債

中央社台北1日電
中國全國兩會下周召開，路透今天報導，預料中國政府會公布適度刺激經濟措施，並會宣布發行人民幣1兆元（約1400億美元）的特別國債計畫，可用於食品及能源等戰略性產業。（本報資料照片）
中國全國兩會下周召開，路透今天報導，預料中國政府會公布適度刺激經濟措施，並會宣布發行人民幣1兆元（約1400億美元）的特別國債計畫，可用於食品及能源等戰略性產業。（本報資料照片）

中國全國兩會下周召開，路透今天報導，預料中國政府會公布適度刺激經濟措施，並會宣布發行人民幣1兆元（約1400億美元）的特別國債計畫，可用於食品及能源等戰略性產業。

報導說，預料中國全國兩會會公布適度刺激經濟措施以穩定經濟成長，但未必會有大膽政策來解決深度結構失衡問題。

綜合中國政府政策顧問及分析師的意見，全國人大會議議程更關注對經濟的短期支持措施，認為中國國務院總理李強可能會提出改善營商環境和促進技術創新的措施，但不太可能推出需要黨批准的重大改革，因為目前最需要的是穩定經濟。

報導提到，預料中國會設定今年經濟成長目標為5%左右，即與去年一樣，而這樣需要更多的財政政策支持。

報導又指，預料中國今年赤字率將按GDP的3%安排，但最重要的是，會宣布發行1兆元的預算以外特別主權債券，這些債券可用於食品及能源等戰略性產業。

花旗分析師表示，預期會發行的特別債券，加上3.8兆元的地方政府固定發行額度，以及3%的赤字，將為GDP成長貢獻約1個百分點。

政府政策顧問指出，投資於基建的回報越來越低，債券投資可能會更傾向5G電信、人工智慧和大數據等「新基礎設施」。

報導指出，中國將繼續向創新科技和先進製造業投入資源，以響應中國國家主席習近平推動「新質生產力」的號召。但有分析人士批評，這項政策加劇了工業產能過剩、通貨緊縮，以及與西方的貿易緊張局勢。

中國國家統計局今天公布，衡量中國工廠活動的製造業採購經理指數（PMI），由1月的49.2降至2月的49.1，連續5個月落在緊縮區間。

華爾街日報報導，經濟學家們都認為，中國PMI持續放緩的數據顯示，中國政府近期試圖提振經濟的措施，如下調關鍵貸款利率、向國內銀行系統和陷入困境的房地產業提供更多流動性融資等，成效有限。

報導指出，外界憧憬中國政府在兩會會提出更大力道的刺激經濟措施。有經濟學家表示，因借貸需求不振和通貨緊縮壓力增加，在推動經濟方面，可能更需要透過財政政策來發揮作用；預計中國政府將在今年降低政策利率和銀行存款準備金率，但會限制降幅。

全國兩會 債券 投資

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