我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嫉妒暗戀女未婚夫 MIT中國博士槍殺耶魯華生終認罪

從造福人類變一心賺錢？馬斯克告OpenAI違約

中國國常會通過大規模設備更新和以舊換新行動方案

中央社台北1日電
在中共總書記習近平指示下，中國將推動大規模設備更新和消費品以舊換新，刺激低迷經濟。（新華社）
在中共總書記習近平指示下，中國將推動大規模設備更新和消費品以舊換新，刺激低迷經濟。（新華社）

在中共總書記習近平指示下，中國將推動大規模設備更新和消費品以舊換新，刺激低迷經濟。中國國常會今天審議通過行動方案，宣稱要讓這項工作更多惠及廣大企業和消費者。

央視新聞報導，中國國務院總理李強1日主持召開國務院常務會議，審議通過「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」。

會議稱，推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，是黨中央著眼於中國高品質發展大局作出的重大決策。要按照黨中央部署要求，堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落後，堅持標準引領、有序提升，抓緊完善方案，精心組織實施，推動先進產能比重持續提升，高品質耐用消費品更多進入居民生活，讓這項工作更多惠及廣大企業和消費者。

會議並稱，要結合各類設備和消費品更新換代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，有序推進重點行業設備、建築和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育醫療設備等更新改造，積極展開汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新換代規模效應。

會議還稱，要落實全面節約戰略，抓緊建立健全回收利用體系，促進廢舊裝備再製造，提升資源循環利用水準。

習近平23日主持召開中央財經委員會第四次會議強調，加快產品更新換代是推動高品質發展的重要舉措，「要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新」。

會議稱，實行大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，既利當前、更利長遠。

國務院 習近平 李強

上一則

美憂國安風險將調查中「聯網汽車」 中外交部批打壓

延伸閱讀

習近平：要透過能源科技促進「新質生產力」發展

習近平：要透過能源科技促進「新質生產力」發展
中商務部副部長王受文見美商會 盼美企深耕中國

中商務部副部長王受文見美商會 盼美企深耕中國
美商會會長率團訪中會李強 稱兩國脫鉤非可行選項

美商會會長率團訪中會李強 稱兩國脫鉤非可行選項
習近平10年前承諾經濟新常態 成長放緩卻未能提振消費

習近平10年前承諾經濟新常態 成長放緩卻未能提振消費

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦
中國偷渡客大增5倍、比墨西哥人還多 大批無證客走美加邊境被捕

中國偷渡客大增5倍、比墨西哥人還多 大批無證客走美加邊境被捕