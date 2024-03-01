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中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

中央社／台北29日電
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格，刷新官方旗艦店歷史最低價。其中，入門版的iPhone 15 128G降至4849元人民幣（約676.65美元），比原價直降1150元人民幣。而台灣目前的官方定價為2萬9900元台幣（約938.05美元）。

綜合熱點快報、快科技等中國媒體報導，天貓、京東Apple Store官方旗艦店今天價格顯示，iPhone 15手機全系列價格均刷新官方旗艦店歷史最低價。

目前，iPhone 15標準版使用優惠券後的起售價格降為4849元人民幣；iPhone 15 Plus起售價格為5849元人民幣；iPhone 15 Pro起售價格為6849元人民幣；iPhone 15 Pro Max起售價格為8849元人民幣。

去年9月發表時，iPhone 15起售價格為5999元人民幣；iPhone 15 Plus為6999元人民幣；iPhone 15 Pro為7999元人民幣；iPhone 15 Pro Max為9999元人民幣。

這次iPhone 15全系列在中國的降價幅度均在千元人民幣以上，而且還能享受無息分期付款等服務。

在此之前，蘋果在中國已經兩度調降iPhone 15價格。

今年1月15日，蘋果中國官網公告，將於1月18日至1月21日，開啟「迎新春限時優惠」活動。以符合條件的支付方式購買指定產品，最高可省800元人民幣。

去年9月上市才一個月，中國電商平台上的iPhone 15全系列價格就迎來下跌。以iPhone 15 Plus為例，在中國移動手機官方旗艦店，結合補貼和優惠券，價格直降600元人民幣；iPhone 15 Pro Max在淘寶平台補貼後，售價降至9098元人民幣。

為何蘋果「優惠頻出」，IDC中國高級分析師郭天翔表示，主要原因還是iPhone 15系列在中國市場的銷售情況低於預期。

傑富瑞公司（Jefferies）分析師在報告中指出，2024年第一周，蘋果iPhone在中國銷量大跌30%，意味蘋果面臨華為等中國境內對手的競爭壓力日益加大。

相形之下，中國手機市場呈現回溫。中國信通院昨天發布的報告顯示，2024年1月，國內市場手機出貨量3177.8萬支，年增高達68.1%；其中，5G手機2616.5萬支，增長59.0%。

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