中國防部：根本不存在所謂的「海峽中線」

中國國防部發言人張曉剛29日說，根本不存在所謂的「海峽中線」。（取自中國國防部網站）

在近期兩岸因陸船翻覆事件緊張之際，中國國防部 29日就「海峽中線」議題做出表態。據中國國防部發布，在回應美媒對於中國軍機經常逾越「台海中線」的質疑時，中國國防部發言人29日表示，根本不存在所謂的「海峽中線」，解放軍 在台海地區進行的演訓活動，是維護國家主權、安全和發展利益的正當之舉。

中國國防部2月並未召開實體記者會，改於29日下午在官方網站上發布發言人答記者問的圖文訊息。

據中國國防部網站，有記者提問，近日中國外長王毅 說中國要做動盪世界中的穩定力量，但美媒報導稱，中國近年來加大對台軍事壓力，軍機經常逾越「台海中線」。

中國國防部發言人張曉剛回應說，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，根本不存在所謂的「海峽中線」。

他說，解放軍在台海地區進行的演訓活動，是維護國家主權、安全和發展利益的正當之舉，是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的警懾反制，也是維護台海地區和平穩定的 必要行動。「我們將持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

另，就台灣擬編列133.7億元跨年度預算，向美採購500枚「毒刺」飛彈，副總統賴清德在與美智庫交流時說，將持續強化不對稱戰力，張曉剛說，花老百姓血汗錢購買多少武器，也改變不了「台灣是中國的台灣」的基本事實，更無法阻擋祖國統一的歷史大勢，我們正告民進黨當局，「以武謀獨」沒有出路，只會將台灣推向兵兇戰危的極度危險境地。

張曉剛說，美方一再違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，違背在台灣問題上作出的政治承諾，不斷對台售武，加強美台軍事勾連，嚴重侵害中國主權安全，助長「台獨」氣焰，破壞台海和平穩定。

他說，解放軍將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。