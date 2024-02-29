中國發布2023年統計公報 GDP成長率為5.2%

中國國家統計局發布「2023年國民經濟社會發展統計公報」。（中新社）

繼上月公布去年GDP成長率為5.2%，達成官方預期目標後，中國國家統計局29日發布更全面的「2023年國民經濟社會發展統計公報」，確認經初步核算，2023年中國國內生產毛額（GDP）達人民幣126兆582億元，年增5.2%，其中一、二、三產業分別成長4.1%、4.7%和5.8%，人均GDP和國民總收入分別成長5.4%和5.6%。

據中國國家統計局29日發布「2023年國民經濟社會發展統計公報」，經初步核算，2023年中國第一產業增加值人民幣89,755億元，年增4.1%；第二產業增加值人民幣482,589億元，成長4.7%；第三產業增加值人民幣688,238億元，成長5.8%。

其中，第一、二、三產業GDP占比分別為7.1%、38.3%、54.6%。另，最終消費支出拉動GDP成長4.3個百分點，資本形成總額拉動GDP成長1.5個百分點，貨物及服務淨出口向下拉動GDP共0.6個百分點。分季來看，去年一到四季中國GDP年增率分別為4.5%、6.3%、4.9%、5.2%。

中國國家統計局數據還顯示，去年全年，中國人均GDP為人民幣8萬9,358元，年增5.4%。 國民總收入人民幣125兆1,297億元，年增5.6%。

就業 數據方面，去年末，全中國就業人員7億4,041萬人，其中城鎮就業人員4億7,032萬人，占全中國就業人口比重為63.5%。全年城鎮新增就業1,244萬人，比前一年多增加38萬人。全年中國全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，年末中國全國城鎮調查失業率為5.1%。

人口方面，截至去年底，中國全國人口14億967萬人，比上年末減少208萬人，其中城鎮常住人口9億3,267萬人。全年出生人口902萬人，出生率6.39‰；死亡人口1110萬人，死亡率為7.87‰；自然成長率為-1.48‰。

其他方面，去年全年，中國消費者物價指數（CPI）較上年上漲0.2%，生產物價指數（PPI）下降3.0%，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格年增的城市數為20個，持平的為2個，下降的為48個。2023年底，中國外匯存底為3兆2,380億美元，較上年末增加1,103億美元，全年人民幣兌美元匯率 平均為7.0467，較上年貶值4.5%。