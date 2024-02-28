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加強控制海外華人 中國兩面手法既宣傳又打壓

中央社台北28日電
人權組織「保護衛士」報告指出，中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，圖為2018年中國與義大利警察在杭州啟動聯合巡邏。（中新社資料照片）
人權組織「保護衛士」報告指出，中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，圖為2018年中國與義大利警察在杭州啟動聯合巡邏。（中新社資料照片）

英國經濟學人報導，自中共總書記習近平上任後，言論審查範圍逐步擴大，海外華人言論也在其中。中國並採兩面手法，積極向海外宣傳與打壓旅外異議人士，遠端控制華僑言論。

經濟學人26日刊登「旅居國外的中國人更像是住在中國」一文表示，自2012年習近平成為中共領導人以來，中國所定義的敏感、禁忌話題範圍在海內外逐步擴大，海外僑民群體引起中國政府關注，開始從政治角度注意海外華人舉動。

報導分析，中國共產黨擔心海外華人遭外國思想染指，又期待他們成為黨對外的代言人，因此試圖加強對華僑的控制。一方面透過媒體積極宣傳，期待海外人士為「黨」喉舌，另一方面極力打壓異議人士。

報導引述人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）的調查，2023年中國在未經許可的情況下，在53個國家設立超過100個「海外派出所」。

僑居海外的中國人長期使用的微信，也成為中國調查方向之一。微信母公司騰訊與中共關係密切，積極調查非中國電話號碼建立的帳號，並透過演算法自動審查個資、監控用戶活動。

另一方面，中共為擴大中國國有媒體的全球影響力，促成中國正面宣傳，於2009年為此撥款近70億美元。

同時，中共透過獎學金機制，對數量龐大的海外中國留學生進行控制。報導敘述，在習近平執政下，中國教育部加強針對獲得獎學金的海外留學生的規定。

根據研究機構UK-China Transparency調查，獲得教育部獎學金的留學生，自2019年起被要求「支持中國共產黨的領導」，中國政府要求他們提供自身研究、同事的專利技術細節，多數學生認為須服從，擔心若因「從事損害國家利益的行為」，將違反獎學金協議，必須償還獎學金費用。

報導認為，中共的行動延續惡性循環，隨著對海外國家權力的恐懼增加，可能使得海外華人變得更加孤僻，加劇對黨的不信任。

中共 華人 中國留學生

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