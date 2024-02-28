中國兩會將登場 再有政協委員擬提案關注單身女性凍卵

中國全國兩會將在下周登場，全國政協委員趙長龍擬提交一提案，呼籲適時開展單身女性社會性凍卵的可行性探索。圖為中國首例單身女姓凍卵案事主徐棗棗（化名）。（取自微博）

中國全國兩會 將在下周登場，與單身婦女生育權有關的「凍卵」議題再度浮上檯面。中國全國政協委員、中國民主促進會天津市委員會專職副主委趙長龍擬提交一提案，呼籲適時開展單身女性社會性凍卵的可行性探索；提案還將觸及將無痛分娩納入醫保 ，改善女性生育體驗。

在2019年中國首例單身女性凍卵案一審敗訴後，2020年全國兩會上有政協委員提案「賦予單身女性實施輔助生育技術權利」，此後幾乎每年兩會召開期間，開放女性凍卵的訴求一再被提出討論。

澎湃新聞報導，趙長龍擬在下周兩會期間，提交《關於提升醫療衛生服務和保障水平，構建生育友好型社會的提案》，強調在中國面對少子老齡化、低生育率的狀況下，應透過醫療衛生服務與保障工作，來完善生育配套政策，建構生育友善的社會環境。

為此，趙長龍提出五點建議。一是完善生育保險制度。二是提升醫療衛生水準，將工作重心由計畫生育 轉變為生育支持。減少非意願妊娠，降低孕婦人工流產率。三是推廣鎮痛分娩服務，改善生育體驗，建議在醫保報銷政策等方面應給予政策傾斜。四是建議依不孕症需求數量，建構供需平衡、佈局合理的人類輔助生殖技術服務體系，建議規範輔助生育技術收費標準，將輔助生育部分費用逐步納入健保範圍。

第五點則就凍卵提出意見，指建議隨著科學技術的進步和社會整體道德水平的提升以及法律制度的更加完善，「適時開展單身女性社會性凍卵的可行性探索」。

趙長龍說明，單身女性對凍卵技術訴求增多，但所涉技術、法律、倫理等問題仍未解決。隨著婚育觀念、生育與婚姻關係的認識變化，一些單身女性將凍存卵母細胞作為延遲生育，保護生育力，實現生育權利的路徑，但實現起來需要探索的還有很多。

去年兩會期間，全國政協委員、復旦大學附屬婦產科醫院院長徐叢劍也曾建議，未婚女性在某些特定條件下，超過一定年齡沒能生育，但有強烈願望需要保存生育能力的，可以考慮輔助生殖技術。

過去中國國家衛健委對相關提議的回覆則點出有3大考慮，一是應用卵子冷凍技術存在健康隱患；二是為延遲生育為目的的凍卵在學術界依然存在較大爭議；三是嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則。