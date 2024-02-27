兩會前夕 王滬寧主持召開中國全國政協主席會議

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧於27日在北京主持召開中國全國政協主席會議。（新華社）

據新華社報導，中國政協第十四屆全國委員會第十四次主席會議27日在北京召開。中共 中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並致詞表示，要嚴格貫徹中央八項規定及其實施細則精神，堅持勤儉節約辦會，持續改進會風，抓細抓實各項工作。

王滬寧指出，要圍繞全面深化改革深入協商議政，組織政協委員紮實開展研究活動，研究提出針對性、操作性強的意見和建議，更好助力推進中國式現代化。要加強對前瞻性、創新性問題的研究，為推動高品質發展獻計出力。要堅持人民政協為人民，組織好委員履職「服務為民」活動，引導政協委員更好為國履職、為民盡責。

王滬寧於會上表示，要牢牢把握會議正確政治方向，踐行全過程人民民主，在提高協商議政質量上下功夫，把智慧和力量凝聚起來，把信心和力量傳遞出去。要嚴格貫徹中央八項規定及其實施細則精神，堅持勤儉節約辦會，持續改進會風，抓細抓實各項工作。

據了解，中央八項規定指的是中國國家主席記習近平 於2012年12月4日主持第18屆中共中央政治局會議提出，會議上分析及研究了2013年經濟工作，並且審議中共中央政治局關於改進工作作風及密切聯繫群眾的八項規定。2017年10月27日，十九屆中央政治局會議審議通過《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定的實施細則》。

另外，報導提到，上述會議審議通過中國政協第十四屆全國委員會第二次會議各次全體會議執行主席和主持人名單，並聽取關於政協第十四屆全國委員會第二次會議籌備工作情況的匯報。

而中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席王勇、周強、巴特爾、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、鹹輝、王東峰、姜信治、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震出席會議。