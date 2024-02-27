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輝達視華為對手 毛寧：「小院高牆」擋不住中國發展

記者謝守真／即時報導
中國外交部發言人毛寧就輝達將華為認定為頭號競爭對手表示，「小院高牆」擋不住中國創新發展的步伐，開放合作才是半導體產業的核心驅動力。（歐新社）
中國外交部發言人毛寧就輝達將華為認定為頭號競爭對手表示，「小院高牆」擋不住中國創新發展的步伐，開放合作才是半導體產業的核心驅動力。（歐新社）

美國晶片大廠輝達近日將2023年年報交至美國證券交易委員會（SEC），當中坦承列華為是頭號競爭對手。消息一出，中國官媒社論撰文指出，輝達此舉是對於華為在人工智慧（AI）晶片領域進步的認可。中國外交部27日對此則表示，「小院高牆」擋不住中國創新發展的步伐，開放合作才是半導體產業的核心驅動力。

澎湃新聞指出，中國外交部27日舉行例行記者會。有記者於會上指出，輝達近日向美國證券交易委員會提交的文件中，首次將華為列為AI晶片等多個類別的主要競爭對手。同時稱，若美國政府加大限制晶片出口，將進一步損害輝達的競爭力。

對此，中國外交部發言人毛寧回應，事實證明，「小院高牆」擋不住中國創新發展的步伐，也不利於包括美國企業在內整個產業的健康發展。她表示，開放合作是半導體產業的核心驅動力，並稱中國是全球主要的半導體市場之一，人為地割裂市場，破壞全球產供鏈穩定，阻礙效率和創新，不符合任何一方的利益。

毛寧呼籲，「美方應遵守市場經濟和公平競爭原則，支持各國企業透過良性競爭促進科技的發展與進步。」

此前，輝達日前在提交予美國證券管理委員會文件中，首度將華為列為AI晶片等多個類別的頭號競爭對手；其他競爭對手包括英特爾、超微（AMD）、博通（Broadcom Inc）與高通（Qualcomm）、亞馬遜（Amazon.com）、微軟（Microsoft）。

中國官媒環球時報24日對此則以社論撰文指，「這是輝達對於華為在AI晶片領域進步的認可。」輝達作為美國出口管制政策受害者，應該繼續聯合其他美國科技企業，用各種方式施壓、影響華盛頓，儘快取消違反國際貿易原則和規則的政策與措施。

社論認為，「不是利用錯誤甚至是違背公平貿易規則的政策，加固自己的壟斷地位，打擊潛在的競爭對手」，並強調「歡迎英偉達（台稱輝達）參與中國市場的競爭，也相信中國的市場足以容得下英偉達和更多有創新能力的中國企業」，未來的路愈走愈寬、還是愈來愈窄，某種程度取決於能否建立與中國市場可持續的良性關係。

輝達 晶片 華為

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