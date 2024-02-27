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積極「飛出去」 中國製客機C919赴東南亞展示飛行

記者謝守真／即時報導
剛參加完新加坡航展的中國製客機C919，未來兩周將繼續在東南亞五國展開演示飛行。（路透）
剛參加完新加坡航展的中國製客機C919，未來兩周將繼續在東南亞五國展開演示飛行。（路透）

中國商飛積極將自製客機C919推向國際，在結束新加坡航展後，26日又飛抵越南廣寧省雲屯國際機場，這也是該機型首次在越南境內降落。中國商飛27日表示，剛剛完成新加坡航展飛行表演的C919，接下來兩周會在東南亞五國展開演示飛行，同行的還有一架ARJ21-700飛機。

中國央視新聞報導，中國商飛透露，C919、ARJ21這兩架飛機在進行測試飛行後，將在雲屯國際機場進行靜態展示，後續還將至越南多地進行展示。

根據安排，在接下來的兩周，C919和ARJ21飛機將在越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、印尼五國進行示範飛行，主要驗證中國製商用飛機對東南亞五國機場和航線的適應性、機場地面服務設備的適配性、特殊飛行程序的適用性和航線業載的經濟性，展現飛機良好性能，為後續東南亞市場開拓奠定基礎。

公開資料顯示，C919載客量為158到192座，最大航程為5,555公里，與波音737及空中巴士A320規格相近，客機碳排放更低、燃油效率更高。自2023年5月28日完成首次商業飛行，迄今已向首家客戶中國東方航空交付4架，並開通了上海到北京、上海到成都的往返航班。截至目前，已安全運送旅客超13萬人次。

波音公司商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特（David Schulte）近期曾表示，C919與波音、空巴在窄體客機領域的產品類似，亞太地區的航空公司可能會因此將C919納入考慮範圍。他認為，C919是一架具有持續競爭力的飛機，波音將開始與它競爭。而6.5億人口的東南亞，將是波音與中國商飛競爭的重要區域。

另外，ARJ21客機的座級為78至97座，航程為2,225至3,700公里，具有良好的高溫高原機場起降性能及抗側風能力。自2016年6月投入商業營運以來，已累計交付127架，運送旅客超過1,100萬人次。

其中，ARJ21客機除中國國內航空公司外，還有印尼翎亞航空（TransNusa）營運的2架ARJ21飛機，以雅加達為基地開通了4條航線，通航5座城市，載客超10萬人次。

今年初，中國「全國民航工作會議」召開，會議提出今年將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產客機性能持續提升；做好CJ-1000A 發動機、AG600兩棲飛機等重點型號審定，推進C919飛機EASA（歐洲航空安全局）認可審查，「推動國產客機走出國門」。

中國商飛C919客機2月26日在越南廣寧省雲屯國際機場降落，這是該機型首次在越南...
中國商飛C919客機2月26日在越南廣寧省雲屯國際機場降落，這是該機型首次在越南境內降落，同行的還有一架ARJ21型飛機。圖／取自人民日報

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