我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

課堂禁用手機蔚為趨勢 更多州加入

密州初選 惠特默：拜登抗議票估「頗可觀」

不放棄中國市場 傳輝達H20晶片最快4周可以供貨

記者謝守真／即時報導
消息人士指出，輝達對華「特供」H20晶片預計在今年GTC後全面接受預訂，最快四周可供貨。(歐新社)
消息人士指出，輝達對華「特供」H20晶片預計在今年GTC後全面接受預訂，最快四周可供貨。(歐新社)

自去年10月，美國祭出新版晶片管制令，其中，輝達被限制三款晶片不能出口至中國，必須取得許可才可放行。不過，輝達就此開始量產專為中國所設計的AI晶片「H20」。2月27日，有產業鏈人士透露，輝達對中國的「特供版」人工智慧（AI）晶片「H20」將在今年的「輝達GTC 2024大會」開完後，全面接受預訂，且最快四周可以供貨。

據科創板日報報導，「輝達GTC 2024大會」於3月18日至3月21日舉行。一產業鏈人士表示，H20的性能相當於H100的四分之一，但性價比並不好，產能供應也跟不上，量供預計要等到今年下半年。而北京一名經銷商則稱，目前來看，H20的需求聲量並不大，主要是性價比不高，中國國產算力晶片也是廠商的選擇之一。

該經銷商補充，目前算力廠商的晶片底層技術多數還是由輝達支持，採用H20的優勢在於一是合規，二是遷移成本低，但是算力國產化長期來看又是一個確定的趨勢，因此對客戶而言，也會在二者之間來選擇。

另，有北京經銷商表示，從市場策略來講，輝達推出H20，主要是為了穩住中國市場，在產品指標上，只要略高於國過算力產品，而不再可能會有對標海外其他產品的高標準，但這個晶片是否有需求，還需要看市場驗證。

報導指出，截至發稿前，輝達方面尚未針對此事回應。

公開資料顯示，H20是輝達針對中國市場推出的「特供」版本，旨在為了符合美國去年的出口管制新規。該晶片由H100「縮水」而來，於2023年10月首次曝光，同期出現的還有另外兩款晶片L20和L2。而H20晶片原定於去年11月發布，但此後一直被延後。此前，有市場消息指出，是因為伺服器製造商在整合該晶片時遇到問題導致延遲。

據悉，中國是輝達的第三大市場，銷售額占其收入的五分之一。然而，受美國出口管制新規影響，輝達中國的資料中心收入亦顯著下降。

此前，輝達公告最新財報顯示，儘管其2023年總營收大漲，第四季的業績業達到創紀錄的221億美元，年增265%。但在中國區，第四季的營收僅占個位數比例。

輝達預測，在下一財季時，中國市場應該也會延續類似狀況。以往來自中國等受限國家及地區資料中心業務收入貢獻約佔該公司整體營收的20%至25%。

輝達 晶片 AI

上一則

幫鄰居賣芹菜 賺14元卻被罰10萬 法院：禁強制執行

延伸閱讀

雷蒙多：拚2030年前 自產20%先進晶片

雷蒙多：拚2030年前 自產20%先進晶片
裴洛西丈夫購輝達5000股股權 獲利160萬元 議長年薪七倍

裴洛西丈夫購輝達5000股股權 獲利160萬元 議長年薪七倍
空頭鎩羽而歸 沒人敢放空AI

空頭鎩羽而歸 沒人敢放空AI
中美晶片競爭 雷蒙多：中國並不羞於表達自己的野心

中美晶片競爭 雷蒙多：中國並不羞於表達自己的野心

熱門新聞

中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
治療憂鬱症 這3種運動最有效

治療憂鬱症 這3種運動最有效
為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆