中國今年太空發射估達100次 海南商業發射場將首飛

中國官方估計2024年太空發射將再創歷史紀錄，圖為2023年10月26日，搭載神舟17號載人飛船的長征2號F遙17運載火箭在酒泉衛星發射中心發射成功。（中新社）

中國去年太空發射次數達67次，已刷新其歷史紀錄，今年目標則是100次，將增長近五成，幅度遠遠大於近幾年。中國官方強調，今年中國太空站將進入常態化運營模式，多個衛星「星座」將加速建設，同時中國首個商業太空發射場將迎來首次發射任務。

中國國企航天科技集團26日在北京發布「中國航天科技活動藍皮書（2023年）」，並介紹2024年宇航任務整體情況。據中國航天報報導，今年中國全年預計實施100次左右太空發射任務，有望創造新紀錄，中國首個商業航太 發射場將迎來首次發射任務，多個衛星「星座」將加速組網建設。

報導指出，其中航天科技集團計畫安排近70次宇航（太空）發射任務，發射290餘個太空器，完成長征六號丙運載火箭和長征十二號運載火箭首飛任務；太空站繼續開展常態化運營，完成2次貨運飛船（太空船）、2次載人飛船發射任務和2次返回任務；推進探月四期工程，發射鵲橋二號中繼星、嫦娥六號探測器，實現世界首次月球背面南極艾特肯盆地採樣返回等。同時還將加速推進建設航天科技集團「新一代商業遙感衛星系統」。

其中，長征六號丙運載火箭為新型單芯級兩級構型液體運載火箭，將於今年首飛，700公里太陽同步軌道運載能力約2噸；長征十二號運載火箭為中國首型3.8公尺直徑單芯級液體運載火箭，近地軌道運載能力不小於10噸，700公里太陽同步軌道運載能力不小於6噸，計畫今年在海南文昌商業太空發射場完成首飛。

2023年中國共實施67次發射任務，位列世界第二，其中長征系列運載火箭47次發射全部成功，累計發射突破500次，其他商業火箭發射20次。2022年中國全年完成64次發射任務，其中長征系列火箭53次發射全部成功。

官方去年曾強調，中國實現首次載人太空飛行20年來，「神箭」、「神舟」在酒泉衛星發射中心成功將20位太空人 、32人次送入太空，成功率「百分之百」。

商業發射的部分，近年中國也有諸多進展，包含「力箭一號」、「引力一號」、「朱雀二號」等諸多商業火箭成功發射。中國現有太原衛星發射中心、西昌衛星發射中心、酒泉衛星發射中心、文昌發射場，正在興建的海南文昌商業太空發射場，則預計今年6月完成首飛。