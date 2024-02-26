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李尚福遭從中國國防部「中共中央軍委」名單中移除

記者陳宥菘／即時報導
中國前國務委員兼國防部長、國家軍委委員李尚福的名字，目前已從中國國防部網站上的「中共中央軍事委員會委員」名單中被移除。(取自中國國防部網站）
中國前國務委員兼國防部長、國家軍委委員李尚福的名字，目前已從中國國防部網站上的「中共中央軍事委員會委員」名單中被移除。(取自中國國防部網站）

彭博報導，中國前國務委員兼國防部李尚福的名字，目前已從中國國防部網站上的中共中央軍事委員會委員名單中被移除，進一步顯示去年10月24日被免去中國國家軍委委員、國務委員、國防部長職務的李尚福陷入麻煩。

李尚福在2022年10月中共二十大後出任中共中央軍委委員，去年3月出任國家軍委委員、國務委員、國防部長。去年8月底，他從公眾視野消失。兩個月後，十四屆全國人大常委會第六次會議決定免去李尚福的國家軍委委員、國務委員、國防部長職務。

報導指出，去年12月，共軍前海軍司令員董軍被提拔為新任防長。不過一段時間以來，中國國防部網站依舊顯示，李尚福仍是中共中央軍委委員。根據網路存檔數據，至少到今年1月3日前，一直維持著中國國家中央軍委只剩三位委員，但黨的中共中央軍委仍有四位委員的奇特現象。

不過最新消息顯示，目前中國國防部的官網上，國家中央軍委、中共中央軍委皆僅存劉振立、苗華和張升民三位委員。

中國官方至今沒有發布關於李尚福被調查，或關於免除其中共中央軍委職務的消息。2022年10月，李尚福當選為第二十屆中共中央軍委委員，在軍委委員中排名第一，當時是僅次於兩位副主席的軍方高級將領。

根據中國共產黨章程，「中共中央軍事委員會組成人員由中央委員會決定」，中央委員會預料將舉行二十屆三中全會，不過目前中共無理由地推遲了會議。

報導指李尚福涉及的案件被認為與火箭軍的洩密或裝備採購貪汙有關。

去年10月24日，李尚福被免去中國國家軍委委員、國務委員、國防部長職務。(路透)
去年10月24日，李尚福被免去中國國家軍委委員、國務委員、國防部長職務。(路透)

中共 李尚福 國防部

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