李尚福遭從中國國防部「中共中央軍委」名單中移除

中國前國務委員兼國防部長、國家軍委委員李尚福的名字，目前已從中國國防部網站上的「中共中央軍事委員會委員」名單中被移除。(取自中國國防部網站）

彭博報導，中國前國務委員兼國防部 長李尚福 的名字，目前已從中國國防部網站上的中共 中央軍事委員會委員名單中被移除，進一步顯示去年10月24日被免去中國國家軍委委員、國務委員、國防部長職務的李尚福陷入麻煩。

李尚福在2022年10月中共二十大後出任中共中央軍委委員，去年3月出任國家軍委委員、國務委員、國防部長。去年8月底，他從公眾視野消失。兩個月後，十四屆全國人大常委會第六次會議決定免去李尚福的國家軍委委員、國務委員、國防部長職務。

報導指出，去年12月，共軍前海軍司令員董軍被提拔為新任防長。不過一段時間以來，中國國防部網站依舊顯示，李尚福仍是中共中央軍委委員。根據網路存檔數據，至少到今年1月3日前，一直維持著中國國家中央軍委只剩三位委員，但黨的中共中央軍委仍有四位委員的奇特現象。

不過最新消息顯示，目前中國國防部的官網上，國家中央軍委、中共中央軍委皆僅存劉振立、苗華和張升民三位委員。

中國官方至今沒有發布關於李尚福被調查，或關於免除其中共中央軍委職務的消息。2022年10月，李尚福當選為第二十屆中共中央軍委委員，在軍委委員中排名第一，當時是僅次於兩位副主席的軍方高級將領。

根據中國共產黨章程，「中共中央軍事委員會組成人員由中央委員會決定」，中央委員會預料將舉行二十屆三中全會，不過目前中共無理由地推遲了會議。