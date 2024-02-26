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中國兩會前 人大本周開會審「保守國家秘密法」

記者陳政錄／即時報導
中國全國兩會3月初將在北京召開，為預做準備，全國人大常委會今起連兩日召開會議。（本報資料照片）
中國全國兩會3月初將在北京召開，為預做準備，全國人大常委會今起連兩日召開會議。（本報資料照片）

為了替即將召開的中國全國「兩會」做準備，第十四屆中國全國人大常委會第八次會議2月26日至27日在北京舉行。據新華社揭露內容，在26日上午的全體會議，聽取了關於保守國家秘密法修訂草案審議結果的報告，草案審稿完善確定保密事項範圍的原則，進一步規範定密權限，細化涉密人員合法權益保障，完善涉密人員離職離職管理措施等。同時，會議也審議了有關任免案。

2024年中國全國人大、政協「兩會」將於3月5日、3月4日在北京召開，如何擘劃新一年工作目標、台灣大選後中國當前對台政策方針，以及在去年前中國外交部長秦剛、國防部長李尚福等官員相繼落馬後，是否再有人事調整等均受到關注。

據新華社報導，第十四屆中國全國人大常委會第八次會議26日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，由人大委員長趙樂際主持。

報導稱，會議聽取了中國全國人大憲法和法律委員會副主任委員駱源作的關於保守國家秘密法修訂草案審議結果的報告。草案二審稿完善確定保密事項範圍的原則，進一步規範定密權限，細化涉密人員合法權益保障，完善涉密人員離職離職管理措施等。

同時，這次常委會會議的一項重要任務是為召開十四屆中國全國人大二次會議作準備，會議審議了中國全國人大常委會工作報告稿，審議了委員長會議關於提請審議十四屆中國全國人大二次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等議案。此外，「會議也審議了有關任免案。」

在此之前，央視新聞報導，第十四屆中國全國人大常委會第八次會議2月26日至27日在京舉行。

另，中國全國「兩會」召開前，據央視新聞26日報導，中共中央政治局委員、書記處書記，中國全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記向中共中央和中共總書記習近平述職。

習近平強調，要緊緊圍繞推進中國式現代化，立足自身職責，強化政治擔當，為推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

兩會 中共 習近平

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