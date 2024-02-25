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曾遭美制裁 「千人計畫」單忠德升中國工信部副部長

中央社台北25日電
單忠德。(取自中國工程院)
單忠德。(取自中國工程院)

前南京航空航天大學（簡稱南航）黨委書記單忠德近日升任中國工業和信息化部副部長。單忠德曾因南航與中國軍方的關係，在川普時代遭美國制裁，這項新任命因此引人注目。

據中國人力資源和社會保障部官網23日消息，中國國務院任命身兼機械製造專家、航空航天結構力學及全國重點實驗室主任的單忠德為工信部副部長。

綜合中媒及美國之音報導，54歲的單忠德2002年在北京清華大學獲得機械工程博士學位後，長期從事機械科學研究和管理工作，也是中國政府「千人計畫」的科學家之一。

單忠德於2019年當選中國工程院院士，2020年6月出任南京航空航天大學校長、黨委副書記，2023年11月升任南京航空航天大學黨委書記。

中國有7所大學與軍方關係密切，稱為「國防七子」，其中包括南京航空航天大學。「國防七子」雖非軍校，但是教學和研究重點往往都是中國國防所必須或急需的技術領域，而且學校並不隸屬於中國教育部，而是工信部。

2020年5月，時任總統川普（Donald Trump）簽署總統公告，禁止與中共軍方有關係的學生和研究人員獲得美國簽證，此舉針對包括被稱為「國防七子」的相關研究機構。這些與中共軍方密切的留學生被指在美從事間諜活動和智慧財產權盜竊行為。

2020年稍晚時，美國政府並認定南京航空航天大學屬於對美國國家安全構成威脅的中國院校之一，因此列入實體清單。

中國官方任命單忠德出任工信部副部長之際，美中戰略競爭、特別是高科技領域的競爭日趨激烈。拜登（Joe Biden）入主白宮後，在川普政府採取的高科技出口限制基礎上，以國家安全為由，對中國進一步收緊包括先進半導體晶片技術、設備和產品的出口管制。

對於美國的出口禁令，北京強烈不滿，持續指責華府打壓、遏制中國的科技和經濟發展。但外電分析指出，美國在高科技領域對北京的封鎖，也促使中國政府在高科技領域尋求更大程度的自力更生。

分析指出，作為全球第2大經濟體，中國正在人工智慧（AI）和智慧工廠等領域加大投資力度，而半導體晶片技術是北京積極參與競爭的領域之一。

分析還表示，單忠德的機械工程背景以及包括航空航天技術在內的新一代製造業方面經驗，有可能幫助中國工信部推動中國製造業的創新活動。

單忠德2月間接受中國官媒採訪時曾表示，「智能（智慧）製造是新一代信息（資訊）技術、數字（數位）技術和製造業的深度融合」。

川普 共軍 晶片

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