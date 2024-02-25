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經濟不振售屋者眾 中國屋主轉用短影音自售省錢

中央社台北25日電
中國的中古屋近來在民眾急需變現下被大量釋出。有越來越多屋主選擇透過小紅書等短影音平台自售房屋。圖為北京民眾在使用手機。示意圖，非文中當事人。(歐新社)
中國的中古屋近來在民眾急需變現下被大量釋出。有越來越多屋主選擇透過小紅書等短影音平台自售房屋。圖為北京民眾在使用手機。示意圖，非文中當事人。(歐新社)

中國經濟陷入疲弱，中古屋近來在民眾急需變現下被大量釋出。有越來越多屋主選擇透過小紅書等短影音平台自售房屋，理由是買賣雙方都能省下大筆仲介費，既提升買家意願，賣家也可增加利潤

每日經濟新聞報導，近來在小紅書輸入「賣房」二字，可發現許多中國屋主出售自有房屋的訊息，深圳屋主許依橙是其中一人。他在短片中總不忘強調，房子「低於指導價（建議售價），業主本人，不是仲介」。

許依橙表示，自己賣的房子已經住了6年，「樓下就是商場，學區內有重點學校」。過去1個月內，他總共在社交平台發了5條同類型的售屋訊息，以影音搭配圖文的方式表達售房意願。結果迴響不錯，其中一則影片留言更超過100條。

他指出，因為房子是自售，對買家來說，整體購屋成本要少很多，光是仲介費就可以省下人民幣10萬元（約1萬3893美元）以上。

報導指出，對屋主來說，通過影音等平台自售房屋，也能省去仲介費支出。另一名選擇自售房屋的屋主表示，雖然售屋該走的程序還是得走，需要委託專業人員辦理相關手續，但自售房屋花費便宜很多，一般1萬元出頭就能搞定。

但也有屋主認為，在房市低迷、中古屋求售量大增的情況下，仲介的客流相對穩定，成交機率較大。深圳另一名屋主程穎表示，透過影音平台自售吸引的客人，並沒有仲介那麼多，更多的只是來詢價而已。

小紅書 學區 利潤

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