加強對台施壓 中國海警派原解放軍護衛艦巡查金門海域

根據中國海警發布的相片，隱約能看到艦身編號為「2202」，該艦原為中共海軍053H2G型飛彈護衛艦。（圖／取自《中國海警》微信公眾號）

針對中國漁船翻覆釀2死案，當中方代表與台方海巡署人員25日上午舉行第6度協商之際，中國海警則於25日下午發布消息稱，福建海警當日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。根據中國發布的相片，福建海警此次派出的艦艇，其中一艘編號「2022」為原中共 海軍053H2G型飛彈護衛艦，排水量超過2,000噸，且此福建海警次至少出動三艘艦艇，對台施壓意味濃厚。

中國海警此次發布的新聞稿十分簡短。新聞稿稱，「2月25日，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。」

值得關注的是中國海警同時發布的三張相片，其中一張隱約能看到艦身編號為「2202」。

根據中國「海洋裝備與公務船資訊」日前發布的消息，中國海警2202艦和中國海警2203艦已於2月21晚上至22日，陸續抵達廈金海域。

有中國軍事博主指出，中國海警2202艦和中國海警2203艦隸屬中國海警局直屬第二局，駐地在浙江。這兩艘海警艦為原中共海軍053H2G型飛彈護衛艦，在移交海警後，仍保留了4門雙聯裝37mm艦炮，火力強大。此外，艦上還有直升機庫和起降甲板，可起降「直-九」艦載直升機。