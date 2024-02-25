中國逐步讓金廈禁限制水域消失 福建漁政出動2艘執法船

中國農業農村部25日傍晚也宣布，福建省2艘漁政執法船艇也加入廈金海域護漁行動。（圖／截自中國農業農村部官網）

北京當局正一步步讓金廈「禁止、限制水域」消失。繼福建海警25日宣布組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查後，中國農業農村部25日傍晚也宣布，「為維護廈金海域漁業生產秩序，2月25日福建省海洋與漁業執法總隊調派2艘漁政執法船艇，在廈金海域開展漁業執法。」

中國農業農村部新聞辦公室25日17時許發布的新聞稿表示，「當前正值漁業生產旺季，福建省漁業漁政部門將根據需要進一步加強海上執法力量，開展常態化漁業巡航執法行動，保障漁民合法權益和生命財產安全。」

每年入冬後，金門海域就進入黃魚、白鯧等高價魚類汛期，這段期間金門翟山、猛虎嶼及復國墩海域常有中國漁船越界捕撈，在金門當地漁民要求下，海巡即會展開強勢取締作為。

不過，在本月14日海巡取締越界中國漁船釀成2死後，中國國台辦發言人朱鳳蓮隨即於17日表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

國台辦這番公開宣示，形同正式通告福建漁民，可以自由進出金門海域捕魚。如今，福建海警、漁政雙雙派出艦艇護漁，會否導致金廈「禁止、限制水域」自此消失，以及大批福建漁船湧入金門海域加入捕撈高價魚類行列，值得台方密切關注。