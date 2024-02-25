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中國海警再於金門附近海域巡查 台陸委會籲靜待調查結果

記者謝守真／台北即時報導
中國委員會25日發布新聞稿回應，金門「中方三無船」違法事件已進入台方的司法程序，中方應尊重台灣的司法體制，靜待檢方完成調查獲得事件真相。(圖／取自中國海警微信公眾號)
中國委員會25日發布新聞稿回應，金門「中方三無船」違法事件已進入台方的司法程序，中方應尊重台灣的司法體制，靜待檢方完成調查獲得事件真相。(圖／取自中國海警微信公眾號)

中國海警25日再度於金門附近海域進行執法巡查。大陸委員會隨即發布新聞稿回應，金門「中方三無船」違法事件已進入台方的司法程序，中方應尊重台灣的司法體制，靜待檢方完成調查獲得事件真相，並且維持兩岸過去相互尊重的默契，避免衝突再次發生。

台陸委會指出，日前發生中國「三無」船隻，違法駛入台方金門限制、禁止水域，該「三無」船隻在逃避颱海巡署查緝過程，不幸發生翻覆意外事故。台方海巡署自始即與中方指派的代表，雙方在金門進行協商善後事宜。

新聞稿稱，國民黨發布新聞，聲稱該黨夏副主席近日將前往中國。由於夏副主席已脫離法令規定赴中國的管制期間，因此，隨時可以自行前往，行前並沒有必要再向主管機關提出申請。

新聞稿並提到，據媒體報導，夏副主席將適時向對岸表達，「希望盡快公布事實真相，兩岸能夠維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生」。

台陸委會表示，樂見夏副主席關心這件個案，並建議夏副主席應該向中方特別強調，本件個案已進入台方的司法程序，中方應尊重台灣的司法體制，靜待檢方完成調查後，自然會公布客觀公正的事實真相。

據中國海警消息，2月25日，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域進行執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。

此前，在金廈海域發生執法糾紛後，中國海警局新聞發言人甘羽於18日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

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