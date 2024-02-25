中國電競女教練罹癌28歲病逝 曾籲粉絲「留意這些習慣」

「菲菲公主」在社群平台抖音上擁有約8萬粉絲。此前，菲菲公主於12日最後一次露面。（取材自中國抗癌網紅「菲菲公主」抖音）

現代社會生活忙碌，不少人都有作息不規律問題。21日凌晨，中國陝西一位抗癌部落客「菲菲公主」的母親在其抖音 帳號發出訃告指，「菲菲公主」已於本月20日不幸因癌症 過世，得年28歲。同時，「菲菲公主」母親表示，人生就這一次，提醒其粉絲注意身體，定期體檢。

據齊魯晚報報導，「菲菲公主」在社群平台抖音上擁有約8萬粉絲。此前，菲菲公主於12日最後一次露面，當時她已面露虛弱表示，「就算疼到無法忍受，我也會繼續堅持，只是沒想到這樣的決心在病魔面前不堪一擊。」

從曝光的畫面中可見，「菲菲公主」已虛弱到無法說完完整的一句話，且臉部線條已有所變化。在當時影片中，她還透露，頭暈腦脹，狀態看起來非常不好。不過，她仍提醒粉絲們過年不要吃太油膩。

在「菲菲公主」辭世之後，其母親於21日發出訃告寫到，懷著悲痛的心情告知諸位粉絲朋友：我的女兒「菲菲」於2024年2月20日離開了我們去天堂，願天堂沒有病痛。感謝各位粉絲在菲菲公主患病期間所有的幫助和鼓勵，真心謝謝大家。

她提醒，「人生就這一次，要注意身體，定期體檢。」並提到，人生道路都有坎坷，樂觀面對無論是病痛還是生活。

網路媒體《香港01》指出，由於熱愛電競產業，「菲菲公主」在很早的時候便步入該產業當中，成為一名電競教練，在中國電競圈具知名度。然而，後來不幸罹患癌症，隨後她將個人抖音帳號名稱改為「樂觀抗癌FeiFei」，期盼能給粉絲展現積極的抗癌態度。

此前，「菲菲公主」曾以自身經歷提醒網友，由於電競行業競爭壓力非常大，所以基本每天都會熬夜，過12點更是家常便飯，有時候還需要憋尿，再加上飲食不規律時常叫外送、喝酒，由此導致身體出現情況，最終被確診為腎癌晚期，並出現了骨轉移，「希望你們（網友、粉絲）可以多注意。」

深圳特區報指出，「菲菲公主」罹患的是腎臟癌。據了解，腎臟癌的治療和預後與其病理類型和腫瘤 分期明顯相關，而腫瘤發現越早，保留腎臟和功能的機會越大，治療的效果愈好。