我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網罵貴州山火遭瞞 胡錫進批：誤以為自己最高尚

紐約租客被逐人數創4年新高 參議員籲通過提案保護租戶 華人房東憂助長「租霸」

中國電競女教練罹癌28歲病逝 曾籲粉絲「留意這些習慣」

記者謝守真／即時報導
「菲菲公主」在社群平台抖音上擁有約8萬粉絲。此前，菲菲公主於12日最後一次露面。（取材自中國抗癌網紅「菲菲公主」抖音）
「菲菲公主」在社群平台抖音上擁有約8萬粉絲。此前，菲菲公主於12日最後一次露面。（取材自中國抗癌網紅「菲菲公主」抖音）

現代社會生活忙碌，不少人都有作息不規律問題。21日凌晨，中國陝西一位抗癌部落客「菲菲公主」的母親在其抖音帳號發出訃告指，「菲菲公主」已於本月20日不幸因癌症過世，得年28歲。同時，「菲菲公主」母親表示，人生就這一次，提醒其粉絲注意身體，定期體檢。

據齊魯晚報報導，「菲菲公主」在社群平台抖音上擁有約8萬粉絲。此前，菲菲公主於12日最後一次露面，當時她已面露虛弱表示，「就算疼到無法忍受，我也會繼續堅持，只是沒想到這樣的決心在病魔面前不堪一擊。」

從曝光的畫面中可見，「菲菲公主」已虛弱到無法說完完整的一句話，且臉部線條已有所變化。在當時影片中，她還透露，頭暈腦脹，狀態看起來非常不好。不過，她仍提醒粉絲們過年不要吃太油膩。

在「菲菲公主」辭世之後，其母親於21日發出訃告寫到，懷著悲痛的心情告知諸位粉絲朋友：我的女兒「菲菲」於2024年2月20日離開了我們去天堂，願天堂沒有病痛。感謝各位粉絲在菲菲公主患病期間所有的幫助和鼓勵，真心謝謝大家。

她提醒，「人生就這一次，要注意身體，定期體檢。」並提到，人生道路都有坎坷，樂觀面對無論是病痛還是生活。

網路媒體《香港01》指出，由於熱愛電競產業，「菲菲公主」在很早的時候便步入該產業當中，成為一名電競教練，在中國電競圈具知名度。然而，後來不幸罹患癌症，隨後她將個人抖音帳號名稱改為「樂觀抗癌FeiFei」，期盼能給粉絲展現積極的抗癌態度。

此前，「菲菲公主」曾以自身經歷提醒網友，由於電競行業競爭壓力非常大，所以基本每天都會熬夜，過12點更是家常便飯，有時候還需要憋尿，再加上飲食不規律時常叫外送、喝酒，由此導致身體出現情況，最終被確診為腎癌晚期，並出現了骨轉移，「希望你們（網友、粉絲）可以多注意。」

深圳特區報指出，「菲菲公主」罹患的是腎臟癌。據了解，腎臟癌的治療和預後與其病理類型和腫瘤分期明顯相關，而腫瘤發現越早，保留腎臟和功能的機會越大，治療的效果愈好。

而近來在快節奏的生活狀態下，許多人應酬過多、生活壓力大，長期吃高脂肪、高熱量、高糖的食物，這些都可能導致腎癌的發生。有研究表明，腎髒癌的發生率逐漸升高，其中，男性患有腎癌者較女性更高，比例約為2：1；腎髒癌高發年齡則主要介在40至55歲間。

21日凌晨，中國陝西一位抗癌部落客「菲菲公主」的母親在其抖音帳號發出訃告指，「菲...
21日凌晨，中國陝西一位抗癌部落客「菲菲公主」的母親在其抖音帳號發出訃告指，「菲菲公主」已於20日不幸因癌症過世，得年28歲。（取材自中國抗癌網紅「菲菲公主」抖音）
「菲菲公主」曾以自身經歷提醒網友，「希望你們（網友、粉絲）可以多注意身體」。（取...
「菲菲公主」曾以自身經歷提醒網友，「希望你們（網友、粉絲）可以多注意身體」。（取材自中國抗癌網紅「菲菲公主」抖音）

抖音 癌症 腫瘤

上一則

搶紅包祕訣？深圳中學生抄清華博士研究

下一則

中國海警再於金門附近海域巡查 台陸委會籲靜待調查結果

延伸閱讀

英王查理三世罹癌 收滿滿康復祝福「這張卡片」逗笑他

英王查理三世罹癌 收滿滿康復祝福「這張卡片」逗笑他
罹癌後重返工作崗位 英王恢復會晤首相

罹癌後重返工作崗位 英王恢復會晤首相
英王查理罹癌後首度重返工作崗位 恢復與首相蘇納克每周會面

英王查理罹癌後首度重返工作崗位 恢復與首相蘇納克每周會面
新聞評論／拜登也上抖音 民進黨能否突破意識形態加入

新聞評論／拜登也上抖音 民進黨能否突破意識形態加入

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30

超人氣

更多 >
3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務
賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚
張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠