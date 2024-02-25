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娃哈哈創辦人宗慶後病逝 官網、微博均改黑白色

中央社／上海25日電
娃哈哈集團官方微博截圖。（取材自澎湃新聞網）
娃哈哈集團官方微博截圖。（取材自澎湃新聞網）

中國食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後今天因病去世，享年79歲。宗慶後曾是中國首富，是改革開放後第一批民營企業家代表人物之一。

2月25日娃哈哈集團發布訃告表示，宗慶後因病醫治無效，於25日10時30分逝世，享年79歲。訃告中指出宗慶後是全國勞動模範，全國五一勞動獎章獲得者，優秀中國特色社會主義事業建設者等。

25日下午，娃哈哈集團官網、官方微博相關頁面均已改為黑白色。

宗慶後出生於1945年，42歲以14萬貸款白手起家創辦「娃哈哈」，一直擔任董事長和總經理，獨攬大權打造中國飲料王國，更一度躍升為中國首富。

紅星新聞報導，宗慶後逝世後，他的女兒宗馥莉將接過娃哈哈的重擔。宗慶後2014年受訪時曾表示，娃哈哈有三分之一的企業由宗馥莉管理。2021年12月起，宗馥莉正式擔任娃哈哈集團副董事長兼總經理。

宗慶後曾任3屆全國人大代表，名列「改革開放40年百名傑出民營企業家」。1987年開始，他從校辦企業經銷部起家，隔年抓準商機，推出第一款專供兒童飲用的營養品。1990年的銷售收入就超過當時人民幣9800萬元。

宗慶後一手打造出的娃哈哈，其產品涵蓋蛋白飲料、包裝飲用水、碳酸飲料、茶飲料等十餘類200多個品種。

澎湃新聞報導，宗慶後2010年、2012年、2013年3度問鼎富比世（Forbes）排行榜「中國首富」，但他身上有著改革開放後第一代創業者共同的特質：質樸、低調，因時常一身黑衣、穿幾十元的布鞋，他被稱為「布鞋首富」。

報導指出，2013年，娃哈哈的營業收入為782.78億元，這是過去十來年中娃哈哈的最好成績，此後營業收入徘徊在450億至500億元區間左右。

娃哈哈集團創辦人宗慶後。（取材自澎湃新聞網）
娃哈哈集團創辦人宗慶後。（取材自澎湃新聞網）

富比世 貸款 微博

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