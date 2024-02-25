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中知名AI企業傳停工6個月 公司稱：只是優化虧損業務

記者謝守真／即時報導
竹間智能針對因業務需求減少面臨將停工停產6個月的消息回應稱，僅是對部分虧損業務優化，此涉及部分職位的重組計劃，進行一小部分崗位停工，非全面停工停產。（取材自南方都市報）
竹間智能針對因業務需求減少面臨將停工停產6個月的消息回應稱，僅是對部分虧損業務優化，此涉及部分職位的重組計劃，進行一小部分崗位停工，非全面停工停產。（取材自南方都市報）

農曆春節過後，中國就接連傳出企業開工即停工的消息。近日，中國AI新創企業竹間智慧科技（上海）有限公司也爆出因業務需求減少，面臨嚴重的現金流壓力與挑戰，將停工停產6個月。竹間智能22日對此回應，公司運作正常，僅是對部分虧損業務優化，此涉及部分職位的重組計畫，進行一小部分崗位停工，強調非全面停工停產。

據21世紀經濟報導，21日，一張落款為竹間智能的內部信截圖在網上流傳。該信稱，因業務需求減少，給公司帶來嚴重的現金流壓力和挑戰，竹間智能將從2024年2月20日停工停產至8月19日，為期6個月。員工薪資自停工停產1個月內正常發放，停工放假期間將照常為員工繳納社保及公積金。

竹間智能於22日透過聲明駁斥，竹間智能並非全面停工停產，強調目前公司運作正常，所有工作有序進行。該公司對業務前景和探索新技術、新產品的機會充滿信心，致力於加強核心產品與業務的持續發展，以確保在AIGC領域中的競爭力優勢。然而，竹間提到，「正對於部分虧損業務進行優化，當中涉及部分崗位的工作重組計畫，進行了少部分崗位的停工。」

南方都市報引述竹間智能一內部員工透露，行業內對於大模型應該怎樣商業化使用尚不明朗，公司核心客戶群是金融業，去年整體商機以及客戶回款都不太理想。

他再指，竹間智能高峰期有多達300多名員工，然而公告發布前公司僅剩不到150人，此次調整後預計只剩不到100人。「強制休息只發基本工資，相當於讓員工被動離職，公司也不需要發N+1的裁員補貼。」

對此，目前，竹間智能電話尚無人接聽，官網熱線電話則顯示故障。報導稱，22日，竹間智慧位於上海徐匯區楓林國際科創園B2號樓辦公區大門緊閉，前台位置處的辦公區也暫未亮燈。

有員工表示，公司現在的確有部分業務停工，但現在還有人在上班，「公司要到下周一（26日）才開始正式上班，本周還不是正式的工作日，因此來的人比較少」。該員工並未透露停產為哪些業務。

公開資料顯示，竹間智能成立於2015年，是一家利用深度學習、中文自然語言理解等技術，研發帶有情感理解能力的對話機器人及產業解決方案的AI企業。早期主要是透過結合情感辨識與類腦對話系統，打造情緒型人工智慧機器人。

竹間智能創辦人簡仁賢在創辦該公司前曾擔任微軟（亞洲）網路工程院副院長，負責全亞洲必應搜尋以及微軟小冰、Cortana的開發。

據悉，2017年起，竹間智能已累計完成7輪融資，背後資方包括華為的哈伯投資、科沃斯、雲暉資本、中銀國際等。

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