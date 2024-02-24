宗慶後逝世／他42歲才白手起家 從零到有打造食品龍頭娃哈哈

娃哈哈集團創辦人宗慶後。（取材自百度圖庫）

中國最大飲品生產商娃哈哈創辦人、前中國首富宗慶後25日逝世，享年79歲。回顧宗慶後的一生，他青年時期在農場磨煉了15年，直到42歲，他的事業才迎來轉折點，先借錢接手校辦企業經銷部、後推出第一款專供兒童飲用的營養品，娃哈哈也從無到有。

紅星新聞報導，宗慶後的家族曾顯赫一時，他的祖父曾是張作霖手下的財政部 長，父親在國民黨 政府當過職員。但在解放後，他們的生活變得貧困，父親沒有工作，全靠做小學教師的母親的工資度日。

1963年，為了減輕家庭負擔，初中畢業的宗慶後去了舟山一個農場，在海灘上挖鹽、曬鹽、挑鹽；幾年後輾轉於紹興一個茶場，種茶、割稻、燒窯。在農村，他一待就是15年。

宗慶後在節目中曾回憶起這段經歷稱，他做過農活、修過大壩、挑過大糞甚至學會了殺豬，這15年艱苦生活的磨練使他的鬥志更堅強，同時也能吃得起苦，練就了比較好的身體，為以後創業打下了比較好的基礎。

1987年，宗慶後靠借來的14萬元接手杭州市上城區校辦企業經銷部，靠代銷汽水、棒冰、文具、紙張一分一厘賺錢起家。只要接到學校的電話，不管是颳風下雨還是烈日酷暑，42歲的宗慶後都馬上蹬上三輪車把產品送到學校去，哪怕利潤微薄。

當年7月，宗慶後以花粉銷貨款和5萬元銀行貸款 作為原始資金，籌建了杭州保靈兒童營養食品廠（後更名為「杭州娃哈哈營養食品廠」），為杭州保靈公司代加工花粉口服液。

同時，宗慶後發現兒童食慾不振、營養不良的情況很普遍，但市場上卻沒有專為兒童生產的營養液。1988年，在朱壽民教授指導下，娃哈哈開發出第一款專供兒童飲用的營養品。

當時，宗慶後只有10萬元流動資金，但面對杭州兩家電視台開出21萬元的廣告費，他面不改色地簽下廣告合同。結果，「喝了娃哈哈，吃飯就是香」的廣告傳遍全國，娃哈哈兒童營養液迅速走紅，訂單劇增。1990年的銷售收入超過9800萬元。

1996年，娃哈哈純淨水誕生，娃哈哈開始從兒童產品領域向成人產品領域拓展。2004年，娃哈哈實施「全面創新」戰略，不斷推出營養快線、爽歪歪等新產品。

報導指出，從無到有，從小到大，宗慶後一手打造出的娃哈哈已成為國內的食品飲料龍頭企業，其產品涵蓋蛋白飲料、包裝飲用水、碳酸飲料、茶飲料等十餘類200多個品種。

近年來，宗慶後的女兒宗馥莉已經走上娃哈哈的舞台中央。宗慶後曾不止一次對著媒體肯定宗馥莉，更表示「比我厲害」。