央視解讀解放軍「回家」海報：傳遞對海警支持態度

央視解讀解放軍東部戰區「回家」海報，左下角首次出現海警元素，傳遞解放軍支持海警的鮮明態度。 截自「央視軍事」微博號視頻

中國官媒央視今天的「正午國防軍事」節目中，針對解放軍 「東部戰區」微博號昨天發布海報《回家》進行解讀，播報員表示，這一海報中，特意用紅色繁體字突出「金門」地名，配以福建海警局14608船圖片，凸顯海警在廈金海域常態巡查的動作，展現不存在所謂「禁止、限制水域」的堅定立場。

播報員稱，這也是解放軍「首次在海報中體現海警元素，解放軍對海警行動的支持態度十分鮮明。」

昨天這一共有18秒長，算是一則極短視頻的海報中，兩岸各有一隻手並由代表台灣的小手往前抓住代表中國的大手，以表達回家之意。而畫面中也配上「小手抓大手，攜手出火坑；點燈驅惡魔，回家才會贏」的文字，其中所「惡魔」應是指涉台獨與外國勢力。

央視的女主播進一步解讀說，海報核心內容要傳遞的意思很明確，就是「元宵節 慶，兩岸民眾應該回家團圓」。不過她進一步解說道，海報的左下方刻意用繁體字標註金門地名，旁邊還附上了福建海警局14608船的圖片，分析認為，這凸顯了海警在廈金海域常態巡查的動作，展現不存在所謂「禁止、限制水域」的堅定立場。

她說，這也是軍方首次在海報中體現海警元素，鮮明傳遞出解放軍對海警行動的支持態度。

她說，此外海報中標註的六塊紅色陰影區域，正是2022年8月（美國前眾議長）裴洛西 竄台後，東部戰區在台海劃設的六塊實彈射擊落彈區，現今周遭艦機圍島之勢已是解放軍常態，特別是春節期間，東部戰區持續為台海周邊進行海空警巡施壓，鎖台之勢對台灣同胞是守護歸途的終色通道，對台獨勢力則是隨時出鞘的利刃剛刀。