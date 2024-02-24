金門翻船案 中全國台企聯榮譽會長：台灣要深刻檢討

中國全國台企聯榮譽會長郭山輝（中）24日表示，金門翻船案兩岸之間尤其是台灣方面要做深刻的檢討。（記者廖士鋒／攝影）

中國漁船在金門翻覆案導致2位中國漁民身亡，事件也造成兩岸官方對立，金門禁限制水域現狀發生了變化，中國還持續追究責任。對此中國全國台企聯榮譽會長郭山輝認為，兩岸之間尤其是台灣方面要做深刻的檢討，也喊話「兩岸如果不持續交流發展，像這些小小的事件都會造成一個互相不諒解、沒辦法處理的尷尬狀態」。

郭山輝24日下午出席中國國台辦舉辦的「2024台商新春聯誼會」，接受媒體訪問時，就金門翻船案提到，這是一個意外的事件，當然不樂見這樣的意外發生，而且還有漁民喪失寶貴的生命，「我覺得兩岸之間尤其是台灣方面要做深刻的檢討，在事情的處理的速度還有透明化方面，是不是做得有到位」。

他提到，這是單一的偶發事件，但是從這個事件可以看到兩岸之間的交流合作實在是相當的重要，因為兩岸如果不持續交流發展，像這些小小的事件都會造成互相不諒解、沒辦法處理的尷尬狀態。所以兩岸之間能夠繼續交流發展，是大家的深刻深切的期望。

工業總會秘書長陳益民則對此事表示，產業界一直期待兩邊是和平的發展，「我們也希望兩邊要交流，很多事情，我們是同文同種，今天能夠在兩邊能夠多多的交流，多多的談，我想很多事情是可以解決的」。

他認為，這個個案台灣也非常重視，因為都是自己的同胞、都同文同種，「我們希望這件事情能夠順利的解決，廈門這邊他家屬們我們表達很遺憾之外，我們也希望儘快能夠滿足他們的需求，我相信這部分兩邊的人員都會在很積極的交流去處理這件事情」。

郭山輝另外還就ECFA議題指出，兩岸經濟合作框架協議（即兩岸經濟合作架構協議）已經簽了十幾年了，這十幾年來發揮一個相當大的功效，消除了貿易的障礙，促進經貿合作的發展。未簽約之前，兩岸的經濟貿易應該在1,600億美元左右，2023年應該成長到3,200億，這個當然是得利於兩岸之間的互利雙贏的共同的合作。

他強調，ECFA是一個對兩岸有利的事情。如果不繼續執行，這是對兩岸不好的一件事，「我認為應該積極洽談讓ECFA持續下去，不只是貨貿，連服貿也應該進一步發展」。