我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國鋼琴家出新招嗆中國 大秀中華民國國旗T恤挺台

俄烏戰爭2周年 美駐中大使伯恩斯：對中國很失望

金門翻船案 中全國台企聯榮譽會長：台灣要深刻檢討

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國全國台企聯榮譽會長郭山輝（中）24日表示，金門翻船案兩岸之間尤其是台灣方面要做深刻的檢討。（記者廖士鋒／攝影）
中國全國台企聯榮譽會長郭山輝（中）24日表示，金門翻船案兩岸之間尤其是台灣方面要做深刻的檢討。（記者廖士鋒／攝影）

中國漁船在金門翻覆案導致2位中國漁民身亡，事件也造成兩岸官方對立，金門禁限制水域現狀發生了變化，中國還持續追究責任。對此中國全國台企聯榮譽會長郭山輝認為，兩岸之間尤其是台灣方面要做深刻的檢討，也喊話「兩岸如果不持續交流發展，像這些小小的事件都會造成一個互相不諒解、沒辦法處理的尷尬狀態」。

郭山輝24日下午出席中國國台辦舉辦的「2024台商新春聯誼會」，接受媒體訪問時，就金門翻船案提到，這是一個意外的事件，當然不樂見這樣的意外發生，而且還有漁民喪失寶貴的生命，「我覺得兩岸之間尤其是台灣方面要做深刻的檢討，在事情的處理的速度還有透明化方面，是不是做得有到位」。

他提到，這是單一的偶發事件，但是從這個事件可以看到兩岸之間的交流合作實在是相當的重要，因為兩岸如果不持續交流發展，像這些小小的事件都會造成互相不諒解、沒辦法處理的尷尬狀態。所以兩岸之間能夠繼續交流發展，是大家的深刻深切的期望。

工業總會秘書長陳益民則對此事表示，產業界一直期待兩邊是和平的發展，「我們也希望兩邊要交流，很多事情，我們是同文同種，今天能夠在兩邊能夠多多的交流，多多的談，我想很多事情是可以解決的」。

他認為，這個個案台灣也非常重視，因為都是自己的同胞、都同文同種，「我們希望這件事情能夠順利的解決，廈門這邊他家屬們我們表達很遺憾之外，我們也希望儘快能夠滿足他們的需求，我相信這部分兩邊的人員都會在很積極的交流去處理這件事情」。

郭山輝另外還就ECFA議題指出，兩岸經濟合作框架協議（即兩岸經濟合作架構協議）已經簽了十幾年了，這十幾年來發揮一個相當大的功效，消除了貿易的障礙，促進經貿合作的發展。未簽約之前，兩岸的經濟貿易應該在1,600億美元左右，2023年應該成長到3,200億，這個當然是得利於兩岸之間的互利雙贏的共同的合作。

他強調，ECFA是一個對兩岸有利的事情。如果不繼續執行，這是對兩岸不好的一件事，「我認為應該積極洽談讓ECFA持續下去，不只是貨貿，連服貿也應該進一步發展」。

上一則

隔著高牆愛不熄 人權捍衛者伴侶元宵情書給摯愛

延伸閱讀

快艇翻覆兩岸談判破裂 陸要求認錯懲處 海巡：尚未釐清

快艇翻覆兩岸談判破裂 陸要求認錯懲處 海巡：尚未釐清
新聞評論／從食安到翻船 向蔡政府要真相好難

新聞評論／從食安到翻船 向蔡政府要真相好難
前海軍司令陳永康：陸灰色戰略打造新常態

前海軍司令陳永康：陸灰色戰略打造新常態
導演江松長：用紀錄片「金門」說台灣故事

導演江松長：用紀錄片「金門」說台灣故事

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
（取材自微博）

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

2024-02-22 00:46

超人氣

更多 >
4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老
特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧