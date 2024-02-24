隔著高牆愛不熄 人權捍衛者伴侶元宵情書給摯愛

中國維權律師高智晟妻子耿和。(本報資料圖)

今天是元宵節，為了捍衛人權民主自由而身陷囹圄的鬥士，不但無法與摯愛度過，而且相見無期。但高牆鐵牢阻止不了他們的愛，這些人權捍衛者的另一半，將對摯愛的牽掛和思念寫在可能無法寄出的情書中。

國際特赦組織23日在網站表示，元宵佳節到來，但許多人權捍衛者們仍被監禁、拘捕、甚至失蹤，無法與家人或愛人團圓。這次收集了前香港 支聯會副主席鄒幸彤未婚夫野渡、中國維權律師高智晟妻子耿和及中國人權律師丁家喜妻子羅勝春所寫的情書。

●野渡：「此生此世，不負自由不負卿」

野渡在給鄒幸彤的情書中說，他們兩人從沒有一起度過情人節，他們開始戀愛時，野渡已不能出境，等到他能出境時，鄒幸彤已不能入境，因此他們格外珍惜共同度過的短暫時光。

「深愛著的人，每天都是情人節。而在2019年夏開始至今，我不能出境，她不能入境，現在更在監獄 裡，相見遙遙無期，更遑論情人節相聚了」，野渡說。

野渡在信中說，2021年他與鄒幸彤隔空互送鄒失去自由前的最後一次情人節禮物。「考慮到她經常拿手機看電子書傷眼，我在香港豐澤電商網站上訂購一部kindle配送到她的辦公室。她購買了一條棉毛巾被，通過香港郵政快遞至廣州給我」。

在該條棉毛巾被上，寫上「被子，你知道我有多愛你嗎？有多不願意離開你嗎？祝我倆永不分離！」

野渡說，他們希望像普通情侶在情人節花前月下，相伴看世間所有風景，「然而在自由與尊嚴被踐踏的時代，不得不選擇了負重前行，志同道合的愛給了我們前行的勇氣與力量」，世人總說愛要經得起考驗，然而真正風雨來的時候，感情大都面目全非。

野渡說，現在鄒幸彤在香港監獄，而他在中國大陸為她發出的每一次聲音、每一篇文章，「都沒有例外地被傳喚、筆錄」，「然而來自強權重壓的考驗從不曾摧垮我與她的愛。」

在信末野渡說：「咫尺天涯，思念從不曾止息。此生此世，不負自由不負卿。」

●耿和：「我和孩子會勇敢堅強下去，直到你回家的那一天」

今年1月30日耿和寫信給高智晟，在信中耿和說：「和你十六年的愛別離苦，讓每一天都那麼的艱難，讓每一個有關於你的音信都那麼珍貴，而最近你的音信還是七年前的。」

耿和說，和高智晟相識相愛34年，相信彼此終生不離不棄。但命運讓他們生離死別，唯有靠信念，讓他們心中仍然是一個完整的家。

耿和說：「春節就要到了，情人節也臨近了，在這樣的日子，我多麼希望你能夠突然出現在我眼前，我們一家人團聚了。」

雖然無法如願，但耿和說，這些苦難讓他們成為世界上最堅強的家庭，「我和孩子會勇敢堅強下去，直到你回家的那一天」，「你也要堅持住，無論遭受何種困境，請一定要回來。我們永遠等你，永遠愛你。」

●羅勝春：「願我的愛穿透所有的黑暗，去到你的身邊，給你帶去陽光」

羅勝春寫給丁家喜的情書中，透露了原來她從丁家喜於2019年12月26日第2次被捕後，已至少寫了60封信，可惜這些信不知何時能送到丁家喜的手中。

在去年12月27日寫的一封信中，羅勝春說，去年是丁家喜不在他身邊的第10個耶誕節 ，也是他第2次被捕4年後被宣判卻不知他身在何方的一個耶誕節。

在其後寫給丁家喜的信中，羅勝春提到，為了家人不被國安騷擾，他不會叫家裡的人探望丈夫，只能靠寫信及等丈夫回信，來判斷丈夫是否安好。

「願我的愛穿透所有的黑暗，去到你的身邊，給你帶去陽光」，羅勝春說。