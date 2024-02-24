中國收緊一帶一路投資 柬埔寨基建瀕臨爛尾

柬埔寨暹粒-吳哥國際機場位於索特尼庫姆區的建設工地，該機場由中國援建。新華社資料照

中國近年對「一帶一路 」項目投資 趨謹慎，導致柬埔寨的機場等基礎建設工程受影響。這些項目本來是要刺激地方發展，如今卻引發嚴重土地糾紛和信心問題。

《日經亞洲》報導，中國原計畫為柬埔寨東部偏遠的蒙多基里省的機場提供投資，但中國電力建設集團於2022年退出這項總值8000萬美元的機場建設協議。首都金邊的新機場項目也在2021年失去了中國的資金。

隨著北京對「一帶一路」倡議的投資放緩，柬埔寨首相洪馬內2月19日呼籲中國企業投資該國的其他重大基礎設施項目。

分析人士認為，在柬埔寨引進中國中資項目時，政治利益往往超過經濟利益。

美國亞利桑那州立大學政治學教授厄爾（Sophal Ear）說：「這不禁讓人要問，政治和安全是否比經濟回報發揮着更大的作用，在這種情況下，中國投資放緩可能是所有這些原因造成的，資金正在枯竭，政治和安全考量已不能單獨推動決策。」

此外，投資回報也不明朗。耗資11億美元興建的暹粒吳哥國際機場，尚未推動旅遊業恢復到2019年冠病疫情 前的水平，較偏遠機場的情況就更不容樂觀了。

儘管這些基建項目被宣傳為促進當地發展，但這些未完工的機場反而引發了土地衝突和投機活動。蒙多基里省機場附近的居民斯拉翁說，機場建設影響了許多生活在項目土地上的家庭，過去幾年他迫於壓力不得不出售大部分農田。

在金邊，與機場建設有關的部分社區出現暴力、逮捕和驅逐等問題。建築工地附近的居民表示，他們正處於被趕出家門的邊緣，而且沒有得到公平的補償。

一個居民說：「當局承諾給我們新的土地，但目前為止什麼都沒有。」