南京大廈大火15死…1家4口裹濕棉被逃生 市長鞠躬道歉

因南京明尚西苑小區23日凌晨發生大火，發生重大傷亡，南京市長陳之常在記者會中，鞠躬道歉。（取材自大皖新聞網）

南京雨花台一處社區23日凌晨發生火災，據「南京發布」公眾號，南京市長陳之常24日凌晨舉行記者會表示，截至23日24時，事故共造成15人遇難，44人住院治療，陳之常也在記者會上向遇難者家屬、受傷人員家屬鞠躬道歉。

由於火災發生在民眾熟睡的時刻，許多住戶發現時房間已經滿是濃煙。據官方初步分析，火災為6棟建築地面架空層電動自行車停放處起火引發，具體原因正在進一步調查中。

23日凌晨4時許，南京市雨花台區明尚西苑6棟突發火警。微博 上影片顯示，夜色中的住宅大廈，多戶單位都傳出熊熊火光，樓下亦有不少居民。直至天光後明火已被撲滅，惟大廈高層單位仍有白煙冒出。

南京市消防救援支隊支隊長梁軍記在者會上指出，23日4時39分，南京市消防救援支隊指揮中心接獲報警：雨花台區明尚西苑6棟發生火災。獲報後，南京市消防救援支隊迅速調集25輛消防車、130名指戰員到場處置。6時01分明火被撲滅，14時許現場全部搜救工作結束。

雨花台區區長李方毅指出，事發的明尚西苑小區，其中，2單元大約第21層至34層都留下了被火燒黑的痕跡。

住在6棟2單元7層的居民王先生表示，自己是被女兒叫醒的，醒來後聞到了刺鼻的煙味。「當時我所在的房間里煙還不是很大，打開家門才發現，樓道裡全是煙霧，什麼都看不到了。」「發現火情後，本想拉個繩子從七樓下去，但發現陽台外也有火，下不去」，他趕緊到廚房用水將家裡的薄被打濕，妻子和兩個孩子也戴上了口罩 ，一家四口裹上被子開始往樓下走。

「樓道裡什麼都看不到，只能靠直覺走。」王先生說，走到一樓發現，一樓門口停電動車 的地方在著火，自己想從單元樓地下室離開，結果發現地下室配電房也著火了。「後來消防隊員在一樓滅火，我們才成功跑出來。」

住在卅樓，已經懷孕8個月的祁女士和她老公在熟睡中，聽到樓下有人大喊「著火了」，先生「打開臥室門，就發現客廳里已經有很多煙了，然後他馬上把我叫醒了。」「我們倆趕緊把枕套打濕，捂著口鼻，睡衣外面套上羽絨服，穿著拖鞋，摸著黑從家出來了。」

夫妻倆在樓梯間碰到了一對爺孫，「老人和孫子的臉都被燻黑了，老人抱著孩子很吃力，我老公就幫忙抱著孩子，我們4個人一起往樓下走。」