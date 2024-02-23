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李強主持國常會：穩外資是今年中國經濟工作重點

中央社／台北24日電
中國國務院總理李強。（路透資料照片）
中國國務院總理李強。（路透資料照片）

新華社報導，中國國務院總理李強23日主持召開國務院常務會議，會議提到要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點，研究更大力度吸引外資的政策，以及部署進一步防範化解地方債務風險。

報導指出，會議強調，外商投資是推動中國經濟與世界經濟共同繁榮發展的重要力量。要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點，在擴大市場準入、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動等方面加強服務，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，鞏固外資在中國發展的信心，提升貿易投資合作質量和水平。

會議又指出，經過各方面協同努力，地方債務風險得到整體緩解，並要進一步推動一攬子化債方案落地見效，加快建立與高質量發展相適應的政府債務管理機制，逐步化解地方債務風險。

會議審議通過「關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見」，強調要聚焦老人、到中國的外籍人士等支付不便問題，推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充。

會議表示，中國全國兩會在即，要高度重視、認真辦理今年的建議提案。國務院部門去年承辦的建議提案已全部按時完成辦理，在相關領域推出政策措施2000多項，解決了一批經濟社會發展重點難點問題。

國務院 投資 全國兩會

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